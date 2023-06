Parada Trooping the Colour, premieră: Regele Charles va veni călare. De ce a renunțat Regina Elisabeta la astfel de apariții, în 1981 (VIDEO)

Trooping the Colour 2022 / Sursa foto: Facebook The Royal Family

Regele Charles al III-lea va veniacălare la Parada Trooping the Colour, după ultima apariție de acest gen a Reginei Elisabeta a II-a, în 1981.

Regele va călări de la Palatul Buckingham către Horse Guards, alături de alţi doi colonei regali: prinţul William comandantul regimentului Welsh Guards şi prinţesa Anne, aflată la conducerea regimentului de gardă The Blues and Royals. Prinţesa Anne deţine şi titlul de "gold stick in waiting" în cadrul regimentului de gardă, o poziţie formală de bodyguard al regelui.

Prinţul Edward participă de asemenea călare la paradă, în calitatea sa de colonel al Primului Batalion londonez de Gardă, format anul trecut. Membrii călare ai familiei regale vor fi însoţiţi şi de regina Camilla şi de soţia prinţului William, Kate, dintr-o caleaşcă, alături de copiii cuplului princiar, scrie Agerpres. Toți vor călări în mijlocul unei escorte călare regale formată din trupe din cadrul regimentelor Household Cavalry's Life Guards şi Blues and Royals. În cadrul ceremoniei, regele va trece în revistă trupele de gardă.

Evenimentul va fi marcat cu 41 de salve de tun trase în Green Park de către regimentul Troop Royal Horse Artillery, precum şi de 62 de salve de artilerie trase din Turnul Londrei de către Honourable Artillery Company. După ceremonie, familia regală se va întoarce la Palatul Buckingham şi va asista din balcon la un survol aviatic executat de aproximativ 70 de aeronave militare aparţinând Royal Navy, British Army şi respectiv Royal Air Force.

De ce are loc acum parada și nu pe 14 noiembrie, de ziua Regelui

"De mai bine de 260 de ani, această dată este aleasa în mijlocul verii pentru ca monarhul să poată să primească această dovadă de loialitate a trupelor, într-o perioadă în care vremea permite acest lucru, în care este vremea frumoasă şi întreaga paradă poate fi urmărită de către toţi britanicii", Cristina Turnagiu Dragna, expert în protocol, la Antena 3 CNN.

De ce se numeşte parada Trooping the Colour

"Voiam să menţionez că şi denumirea are câteva simboluri care trebuiesc descifrate. Colour se cheamă drapelul care identifică o anumită divizie a unor trupe. În fiecare an, se alege o anumită divizie care să deschidă parada și să treacă prin fața monarhului. În acest an, în mod special, a fost aleasă Divizia Galeză - şi datorită faptului că principele moştenitor, Williams, care este în acest moment următorul la rând în linia de succesiune, a devenit colonel al trupelor galeze, lăsând locul soţiei sale, Prinţesa de Wales, Catherine, în calitate de colonel al trupelor irlandeze", a mai expertul în protocol.

Regele Charles va apărea călare

"Trebuie să ne amintit totuşi că experienţa Regelui Charles al III-lea este foarte mare, în calitate de expert în călărie. A jucat Polo pe iarbă, prin excelenţă sport britanic, în tinereţe. A condus divizii regale în Trooping the Colour, în timpul vieţii mamei sale, a participat la paradele în onoarea mamei sale, dar cum Regina, din 1980-1986, nu şi-a mai condus trupele, au fost alţi reprezentanți ai Casei Regale.

Una dintre premiere este şi faptul că au fost schimbate câteva titluri militare onorifice pentru membrii Casei Regale. Prinţesa de Wales a devenit colonel al Gărzii Irlandeze, luând locul soţului ei. Regina Camila este colonel ar Gărzii Grenadiere. Prinţul de Wales a luat titlul tatălui lui, de colonel al Gărzii Galilor", a spus Cristina Turnagiu Dragna.

Ultima dată când Regina a apărut călare

În 1981, ultima dată când Regina Elisabeta a condus parada călare, un tânăr de 17 ani a tras asupra ei cu un pistol cu cartușe goale. Burmese, iubitul cal al reginei, s-a speriat, însă a reușit să-l liniștească, iar parada a continuat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. De atunci, ea a participat la ceremonia Trooping the Colour doar în caleașcă sau mașină, renunțând la aparițiile călare.

