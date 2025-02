Papahagi: Eu sunt “vândut”. Cui, nu se știe. N-am fost văzut ieșind cu geanta plină de la Becali, ca Neamțu. Și nici n-am primit premii de la D.J. Vance, ca Aligică

Adrian Papahagi a făcut referire la Mihail Neamțu, pe care îl acuză că ar fi primit bani de la Gigi Becali, dar și la Dragoș Aligică, despre care susține că a beneficiat de un premiu de 20.000 de dolari din partea lui Peter Thiel, un susținător al lui JD Vance. Totodată, a punctat și controversata prezență a lui Aligică în Academia Română, menționând că figuri intelectuale importante precum Patapievici, Pleșu sau Liiceanu nu sunt parte din această instituție.

„Eu sunt “vândut”. Cui, nu se știe. N-am fost văzut ieșind cu geanta plină de la Gigi Becali, ca Neamțu. Nici n-am primit 20.000$ premiu de la Peter Thiel (finanțatorul lui JD Vance), ca Aligică. Nici indemnizație lunară cadou de la prietenii turnători, ca membru corespondent al Academiei (da, Academia aia în care economistul prăfuit Aligică are loc la secția “filosofie, teologie, psihologie și pedagogie”, dar Patapievici, Pleșu sau Liiceanu nu). Nici cu USAID sau Soros n-am treabă. Dar sunt “vândut” fiindcă așa a decis șleahta securistă a lui Georgescu.

A, și sunt “ratat”. Am scris doar vreo 15 cărți, multe premiate, zeci de articole științifice numai în periodice de Oxford, Boston, Paris, Londra, Milano etc., sunt invitat în școli doctorale prestigioase din străinătate, predau cursuri și țin conferințe în străinătate, dar sunt ratat. Nu-mi public cărțile la editura proprie, ca Neamțu, care n-a mai scris ceva serios de 20 de ani, nu mi-am bătut joc de educația de vârf din străinătate, ci îmi fac meseria. Oricine în România care contează știe despre ce scriu eu: întrebați acum despre Aligică, cine a auzit de el? Un prolix obscur, care nu a reușit să obțină “tenure” în America, precum mult mai străluciții Crăiuțu, Brădățan, Tismăneanu etc., deși a parazitat tenace numele unei premiate Nobel, iar acum s-a întors în patrie în prag de pensie ca să-i facă prietenii lui securiști un rost, și-a dat abilitarea cam odată cu mine, care sunt cu zece ani mai tânăr, și e propagandist ascuns al lui Georgescu.

Da, sunt nemulțumit de viață și frustrat. Fiindcă, spre deosebire de sterilul Aligică și de inconstantul Neamțu am o soție admirabilă și un fiu minunat, care a terminat cu first matematica la Imperial College Londra (nr. 8 mondial), iar acum câștigă în finanțe, la 25 de ani, cam de trei ori cât câștiga Aligică la Washington. E mult mai fericit să ai un cuplu steril cu o soție invizibilă, ca Aligică, sau două căsnicii destrămate și copii care cresc cu un tată absent, ca Neamțu.

Eu nu-mi găsesc pacea și împlinirea în familia pe care am construit-o cu devotament și constanță, ei da. Da, sunt un ratat, fiindcă nu am știut să fiu giruetă în politică, să iau bani murdari, să acuz ceața mentală și să mă aliez cu oameni pe care-i disprețuiesc. Sunt ratat că n-am știut să călăresc valurile populiste (pe cel uselist în 2012, pe cel stângist în 2019, pe cel populisto-fascist în 2024-2025). Sunt un loser care se obstinează să se opună mereu nebuniei dominante — ceea ce nu-mi aduce nici bani de la Thiel, nici locuri eligibile de la Simion, ci înjurături de la oameni de nimic.

Eu dorm însă liniștit, fiindcă nu sunt nici securist, ca să mă ascund mereu; n-am luat nici bani negri, ca să tremur de frică; nici nu mi-am înșelat soția, prietenii, familia, ca să mă jenez; nici nu fac jocul dușmanilor țării mele; nici nu m-am învârtit de atâtea ori de nici eu nu mai știu ce cred. Dorm liniștit în “ratarea” mea, fericit că nu-mi datorez modesta carieră nici protecției securiste, nici oportunismului, nici banilor de nedeclarat, nici unor compromisuri sinistre”, a scris Adrian Papahagi pe Facebook.

VEZI ȘI: CCR și Georgescu. Testul lui Elon Musk pentru România. Marea Britanie l-a trecut. Ce va face țara noastră

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News