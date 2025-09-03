Pantera neagră revine. Unde ar fi fost văzută de această dată

Misterul panterei negre din Bulgaria se adâncește și mai mult.

Misterioasa panteră neagră ar fi fost văzută din nou, de această dată în satul bulgar Dupnitsa, declanșând o anchetă a poliției și o serie de meme-uri. Căutarea felinei continuă, scrie Euronews.

Un localnic din Dupnitsa a filmat un animal despre care crede că ar putea fi felina potențial periculoasă, iar primarul satului, Desislav Nachov, a declarat pentru presa locală că a inspectat locul respectiv, împreună cu poliția.

Autoritățile îl interoghează pe cel care a filmat imaginile în care se vede ceea ce pare a fi o felină mare, neagră, care se mișcă printre iarbă înaltă. Totuși, Nachov a spus că nu s-a luat încă nicio decizie privind deschiderea unui sediu de urgență pentru a începe căutarea animalului.

„Aceasta depinde de evaluarea poliției. Persoana care a filmat videoclipul a descris animalul pe care l-a văzut ca fiind asemănător cu un câine mare”, a adăugat el.

Dupnitsa se află la peste 430 de kilometri distanță de locul în care pantera a fost observată pentru prima dată

Dupnitsa se află la aproximativ 66 de kilometri sud de capitala Sofia și relativ aproape de granița cu Serbia. Este, de asemenea, la peste 430 de kilometri vest de Parcul Natural Platoul Shumen, unde pantera a fost observată pentru prima dată.

Zona respectivă a fost în stare de alertă ridicată și blocată aproape două săptămâni în timpul căutării pentru a găsi felina. Căutarea, considerată neconcludentă, a fost întreruptă la mijlocul lunii iulie.

Căutarea, începută pe 19 iunie, a fost declanșată de un videoclip foarte răspândit în mediul online și de urmele de labe care inițial au stârnit temeri că un prădător periculos ar hoinări liber.

Totuși, zoologii de la Muzeul Național de Istorie Naturală au ridicat semne de întrebare, iar dr. Stoyan Lazarov a declarat că urmele ar aparține probabil unui câine mare. Un raport al unui alt zoolog -Nikolay Spasov, a susținut aceeași ipoteză, precizând că urmele nu erau de origine felină.

Nu există dovezi reale că pantera chiar există

În ciuda faptului că autoritățile au urmărit felina zile întregi, au instalat camere de supraveghere și stații cu momeală, nu au fost găsite dovezi vizibile sau urme fizice ale animalului.

Mișcările animalului par „haotice și imprevizibile”, a spus Georgi Krastev, directorul Parcului Național Balcanii Centrali, care a ajutat la coordonarea căutării.

În tot acest timp misterioasa panteră neagră a devenit subiect de meme-uri. Una dintre glume a venit din partea serviciilor de urgență din România, care au postat o fotografie generată de AI cu pompieri salvând o panteră neagră dintr-un copac, postare care a devenit virală, strângând mii de like-uri și distribuiri.

Situații similare s-au întâmplat și în alte țări

Nu este pentru prima dată când o felină mare este raportată că hoinărește în Europa. Locuitorii din provincia italiană Bari au declarat că au văzut o panteră în 2021, autoritățile avertizând publicul să evite zonele rurale.

Autoritățile din estul Slovaciei au sfătuit, de asemenea, locuitorii să fie precauți după ce un tigru a fost observat într-o zonă de graniță în 2022.

Au existat și mai multe relatări în Marea Britanie despre presupuse apariții ale panterelor în zonele rurale în ultimii ani, deși unii experți au contestat veridicitatea acestor afirmații.

