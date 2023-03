Pandemia, efecte negative asupra copiilor. Psiholog Georgeta Pânișoară: Trebuie să recuperăm la nivel social acea perioadă / video

În cadrul emisiunii „Parenting 101“, la DC News, psihologul Georgeta Pânișoară a vorbit despre copiii car sau născut înaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus și au fost obligați să stea în casă fix în perioada în care trebuiau să-și formeze anumite deprinderi sociale:

„Exact când copiii trebuiau să-și formeze ABC-ul abilităților sociale și să-și formeze deprinderi, n-au avut acces la acest contact social. E o mare problemă care poate fi rezolvată prin mai multă stimulare de a coopera, de a vorbi în public, de a fi empatici cu ceilalți. Sunt lucruri pe care ei trebuiau să înceapă să le învețe la 3,4,5 ani și nu le-au făcut.

Ei n-au mai văzut fețele oamenilor, iar pe fețele oamenilor se citesc emoții și noi ne reglăm comportamentul în funcție de acest lucru. Prima oară o avem pe doamna educatoare în față și atunci învățam dacă este calmă, blândă sau furioasă și învățam să ne reglăm. Tot atunci învățam să cooperăm cu colegii, să stăm unul lângă altul și să vedem ce fac și ceilalți copii. Aceste lucruri nu au existat mult timp și am pus alte deprinderi în loc. Am pus deprinderi de a ne descurca singuri, de a lucra solitari. Nu doar acestea ne ajută în societate și la locul de muncă. În viață, când trecem printr-o perioadă dificilă, avem nevoie de prieteni. Dacă noi nu am învățat acele lucruri, trebuie să le recuperăm.

Nu spun că nu e bine și cu noi înșine, e bine să ne gândim și la cine suntem noi și ce putem face noi, avem nevoie și de aceste deprinderi de a ne descurca singuri și a fi pe picioarele noastre, dar avem nevoie și de cei din jur ca să ne susțină emoțional într-o perioadă dificilă sau să ne ajute la locul de muncă. Dacă ne facem propria firmă, s-ar putea să avem nevoie și de angajați. Angajații pleacă dacă nu știi să te porți cu ei. Trebuie să recuperăm la nivel social acea perioadă a pandemiei, pentru că toți suntem puțin stresați“, a spus, la DC News, la emisiunea „Parenting 101“, psihologul Georgeta Pânișoară.

