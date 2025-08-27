Palatul Facultății de Medicină, transformat în platou de filmare pentru povestea marelui dirijor român Sergiu Celibidache

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București își exprimă bucuria de a fi sprijinit realizarea filmului „Cravata Galbenă”, o creație cinematografică de mare valoare culturală și inspirațională, dedicată vieții și operei marelui dirijor român Sergiu Celibidache.

Într-o perioadă în care este esențial să aducem în prim-plan modele autentice și să susținem patrimoniul cultural național, UMFCD consideră importantă implicarea în inițiative care dau viață unor asemenea povești remarcabile.

Pentru această producție artistică, Palatul Facultății de Medicină din București a oferit câteva dintre cele mai reprezentative spații, care au fost transformate în decoruri cinematografice. Printre acestea se numără intrarea principală cu coloane, utilizată pentru redarea atmosferei Conservatorului din Berlin, precum și Amfiteatrul „George Emil Palade”, transformat într-un spațiu ce evocă rafinamentul școlilor muzicale europene.

Prezența acestor cadre emblematice în film marchează nu doar frumusețea și simbolistica arhitecturii academice a UMFCD, ci și deschiderea către colaborări culturale prin care tradiția și modernitatea se întâlnesc. Sprijinul acordat viziunii regizorului Serge Ioan Celebidachi reflectă dorința Universității de a contribui la materializarea unui demers artistic ce pune în lumină viața și cariera unuia dintre cei mai mari muzicieni români, Sergiu Celibidache, a transmis Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

