Pachetul de reforme care lipseşte din strategia anunţată de Guvern

Profesorul de economie Mircea Coşea a vorbit despre primele pachete de măsuri anunţate de Guvernul Bolojan şi a subliniat faptul că ar trebui să apară şi cel de-al patrulea pachet de reforme, unul extrem de important.

"Lipseşte pachetul numărul patru. Este un pachet al reformelor structurale şi al strategiei de dezvoltare. Dacă vor exista aceste pachete care să reformeze statul, instituţiile, să repare toate greşelile care s-au făcut în sistemul public, atunci trebuie să avem o urmare logică, iar aceasta înseamnă o schemă dezvoltare strategie sau program de ţară - spuneţi-i cum vreţi. Aici ar trebui să vedem care sunt direcţiile pe care actuala guvernare le prezintă ca prioritare pentru dezvoltarea noastră, pentru că nu poţi să tai, nu poţi să reorganizezi, nu poţi să sfarmi un sistem fără să nu construieşti ceva în locul lui. Ori ceea ce se construieşte, deocamdată nu este clar", a explicat profesorul Mircea Coşea, într-o intervenţie la Antena 3.

Ce a declarat, vineri, la Palatul Victoria, Ilie Bolojan

"Săptămâna aceasta am prezentat în Parlament pachetul fiscal-bugetar. Este primul pachet care are două direcții importante în vederea reducerii deficitului bugetar: cea de a crește veniturile prin măsurile care au fost propuse și a doua direcție, să plafonăm cheltuielile și să le scădem. Aceste măsuri s-au referit exclusiv la componente structurale în așa fel încât să putem testa atât reacțiile ECOFIN, dar și ale piețelor. Am constatat că, pe de o parte, avem o reacție pozitivă și ați văzut săptămâna aceasta, marți, poziția comisarului pe probleme economice.

De asemenea, a doua zi am lansat o emisiune de bonduri, practic pentru a ne împrumuta și am văzut o perspectivă îmbunătățită vizavi de România pe care au avut-o piețele prin modul în care au reacționat în sensul în care toate titlurile care au fost puse la cumpărare au fost subscrise. Am reușit să ne împrumutăm la dobânzi mai mici pentru că marja de risc pentru România este mai scăzută, ceea ce înseamnă economii importante", a declarat premierul.

"De asemenea, agențiile de rating au apreciat acest prim pachet ca un pas important, dar în mod evident îmbunătățirea situației bugetare a României va depinde de măsurile care vor fi adoptate în perioada următoare, dar mai ales de modul în care vor fi puse acestea în practică, de disciplina financiară pe care o vom pune în acțiune în perioada următoare și de evitarea revenirii la măsuri populiste, pentru că dacă nu ne vom controla cheltuielile și nu ne vom încasa veniturile, dacă vom continua cu risipa în multe sectoare, probabilitatea să revenim într-o situație foarte complicată este destul de mare și măsurile care vor fi luate atunci, indiferent cine va fi în guvernare, vor fi mult mai dureroase decât aceasta. Pentru a menține acest trend, avem nevoie de stabilitate politică și avem nevoie de punerea în practică a următoarelor pachete de măsuri", a mai afirmat Ilie Bolojan.

