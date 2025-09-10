Organizatorii revoltei Gen Z din Nepal se dezic de haosul străzii. Apel pentru oprirea violențelor

Mai multe dintre colectivele de tineri care au iniţiat revolta ce a dus la răsturnarea guvernului din Nepal s-au distanţat miercuri de spirala de violenţe şi jafuri cu care se confruntă ţara, asigurând că mişcarea lor a fost distorsionată şi că lupta lor este paşnică, informează EFE, citată de Agerpres.

"Să fie absolut clar: aceasta nu este 'Gen Z', nu este mişcarea noastră. Niciodată nu o vom susţine", a subliniat Hami Nepal, unul din cele mai influente grupuri, cu peste 51.000 de urmăritori pe reţelele sociale, făcând referire la jefuirea băncilor şi la incendierea clădirilor.

"Jafurile sunt o infracţiune, nu diferite de corupţia împotriva căreia luptăm", a adăugat Hami Nepal într-un comunicat pe profilul său de Instagram.

În paralel, mai multe din aceste grupuri au organizat campanii de curăţare pe străzi, au chemat voluntari pentru a sprijini răniţii în spitale şi au solicitat ajutor internaţional pentru a face faţă penuriei de alimente şi apă potabilă.

Colectivele au respins, de asemenea, orice legătură cu evadarea prizonierilor din închisoarea Nakkhu şi cu eliberarea liderului opoziţiei, Rabi Lamichhane, subliniind în acelaşi timp caracterul apolitic al protestului.

Pe reţelele sociale circulă şabloane cu deviza "Nu îl susţinem pe Rabi Lamichhane, RSP, pe monarhişti, populişti sau oportunişti", partajate de zeci de mii de ori.

"Nepal GenZ Youth Club" a semnalat pe reţele, pe un ton ironic: "Băieţi,... Pablo Escobar nu este cel care conduce campania, de ce lăsăm alte partide să facă ceea ce nu ar trebui făcut? Suntem tineri cu studii, gândiţi cu inteligenţă, vă rog".

Alte colective au difuzat comunicate în care au subliniat că membrii lor s-au întors acasă fără a participa la confruntări.

Mobilizările, care au început luni în Kathmandu, s-au soldat deja cu morţi şi sute de răniţi în urma confruntărilor cu forţele de securitate şi au dus la jafuri şi atacuri asupra unor figuri politice. Această agitaţie a forţat demisia prim-ministrului K.P. Sharma Oli.

"Guvernul a căzut deja. Fiecare act de violenţă şi fiecare viaţă pierdută nu fac decât să aducă mai multă durere. Vă rugăm, opriţi nebunia", au îndemnat organizatorii.

Această revoltă juvenilă nu are un lidership unificat sau o structură ierarhică clară. Ea a fost convocată şi coordonată în mod organic prin reţelele sociale de diverse colective care au făcut apel la tineretul din 'generaţia Z', fără să fi existat un lider vizibil care să centralizeze deciziile.

Această caracteristică a revoltei a fost esenţială pentru expansiunea sa rapidă şi caracterul său autentic, fiind, de asemenea, motivul pentru care a fost dificil să se controleze escaladarea violenţei sau să se stopeze protestele, lăsând un gol pe care l-au ocupat grupuri violente.

