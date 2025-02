Banii OMS în România: Cum sunt direcționați către fake news în loc să rezolve problemele reale de sănătate publică

Alexandru Gogoană, președintele ACPAN, critică o postare recentă a doctorului Mihail Pautov, pe care o consideră un atac nefondat asupra unuia dintre principalele beneficii ale țigărilor electronice – lipsa fumatului pasiv. Acesta susține că țigările electronice conțin mult mai puține substanțe nocive decât tutunul clasic și nu emană gudron cancerigen. El este surprins de poziția medicului și consideră că astfel de afirmații contribuie la dezinformare.

„Sunt Alexandru Gogoană, președintele ACPAN, și activez în comunitățile de consumatori de țigări electronice de peste 15 ani, lucru pe care l-am început după ce am renunțat la tutun cu ajutorul țigărilor electronice. Din această poziție, am auzit cele mai mari invenții la adresa țigărilor electronice, care în 99% pot fi demontate după o simplă documentare. Am auzit multe, nu mă mai mira nimic, dar totuși am fost un pic șocat să văd cea mai recentă postare de la Dr. Mihail Pautov- https://doctormihail.ro/2025/01/31/fumatul-pasiv-din-vape-si-dispozitive-de-incalzit-tutun-iqos-glo-ploom-etc-pericolul-invizibil-care-ne-otraveste-copiii/ .

De ce șocat? Pentru că e un atac la probabil cel mai clar, greu de negat și documentat științific beneficiu al țigărilor electronice- lipsa fumatului pasiv. Pentru că în e-lichide se află mult mai puține substanțe nocive decât în tutunul clasic, vaporizate la o temperatură mult mai mică, țigările electronice nu emană gudronul cancerigen din țigara clasică, nici în organismul utilizatorului, nici în mediul înconjurător. Cu atât mai mult ne-a surprins acest atac, cu cât vine de la un om care până acum a luat poziții normale referitor la țigările electronice. Nu favorabile, Mihail Pautov nu era ”omul nostru”, cum e învinuit oricine încearcă să promoveze adevărul științific despre vapat, dar nici nu avea in el ura viscerală pe care o simți la făcătorii de politici anti-fumat care de fapt au dus la creșterea numărului de fumători din România. Niciodată nu l-aș fi pus pe Mihail Pautov în aceeași oală cu diverșii ”luptători anti-tutun” de la Institutul Marius Nasta, gen Magdalena Ciobanu, Beatrice Mahler sau Florin Dumitru Mihălțan, a căror specialitate e să iasă tot la câteva luni și să emită noi neadevăruri. Dr. Pautov a lucrat mai demult pe probleme serioase de medicină, în echipe care se ocupau de transplanturi, întotdeauna mi s-a părut de un alt nivel.", a transmis Alexandru Gogoană.

Fumatul pasiv la țigările electronice este absolut neglijabil

De asemennea, Alexandru Gogoană critică afirmațiile referitoare la prezența monoxidului de carbon și a „substanțelor necunoscute” în vaporii țigărilor electronice. El respinge ideea că aceste substanțe ar rămâne suspendate în aer, subliniind că fumatul pasiv la țigările electronice este neglijabil, conform studiilor și NHS. Acesta sugerează că postarea repetă narativele OMS, acuzând organizația că s-a concentrat pe vaping în detrimentul combaterii fumatului.

„Și cu toate acestea, postarea lui e plină de afirmații total nefondate. Locul de frunte îl țin afirmațiile cum că utilizatorii de țigări electronice inspiră ”monoxid de carbon”(ne vom ocupa mai jos de glumița asta) și, perla coroanei, ”substanțe necunoscute” (cod pentru nu mai știm ce să mai inventăm). Toate aceste afirmații, deși false, se referă totuși la substanțele inspirate de utilizator. Doar că paragraful respectiv se termină, triumfător, cu afirmația ” Atenție, toate aceste substanțe rămân suspendate în aer în încăperile unde oamenii fumează țigări electronice”. Serios???? Bazat pe ce dovezi??? Postarea lansează niște afirmații absolut hazardate despre substanțele pe care le inspiră consumatorii, după care ia toate falsurile respective și ne spune că de fapt ele se aplică și oricui se află lângă persoana respectivă.

Există numeroase studii, le voi cita la final, care arată că fumatul pasiv la țigările electronice este absolut neglijabil. Cât despre emisiile de monoxid de carbon (????), iată ce zice National Health Service la https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/using-e-cigarettes-to-stop-smoking/ ”E-cigarettes do not produce tar or carbon monoxide, two of the most harmful elements in tobacco smoke- Țigările electronice nu produc gudron sau monoxid de carbon, două dintre cele mai nocive substanțe elemente din fumul de tutun”.

Singura explicație pe care o putem găsi este după o analiză mai atentă a postării. Care repetă fix afirmațiile care se fac de regulă în materialele și campaniile Organizației Mondiale a Sănătății pe teme de vaping. E de notorietate că OMS a uitat total în ultimii ani de lupta împotriva fumatului, și și-a ales ca țintă vapingul. Nu e de mirare că în țările ca România, care urmează cu sfințenie prescripțiile OMS în materie de anti-fumat, numărul de fumători a crescut. În același timp, în țările ca Marea Britanie sau Suedia, unde produsele alternative cu nicotină fac parte din politicile anti-fumat, numărul de fumători a scăzut la nivel record.", a transmis Alexandru Gogoană.

„Pe asta cheltuie OMS și reprezentanții săi banii în România, pe campanii care promovează fake news?"

Alexandru Gogoană sugerează că postarea doctorului Mihail Pautov face parte dintr-o campanie a OMS, sau a reprezentanților săi din România, pentru a discredita țigările electronice. El critică alocarea de fonduri pentru astfel de campanii în loc să fie direcționate spre probleme reale de sănătate, precum lipsa dotărilor în spitale sau scăderea vaccinării. De asemenea, el face un apel către OMS să renunțe la promovarea de fake news și să se concentreze pe soluționarea problemelor urgente ale sistemului de sănătate din România.

„Practic, avem de-a face cu o campanie a OMS sau a reprezentanților săi în România- că or fi acești reprezentanți cei de la Institutul Marius Nasta, care zilele trecut au lansat prin Beatrice Mahler o altă salvă de neadevăruri - https://www.acpan.ro/blog/o-scrisoare-deschisa-adresata-d-nei-beatrice-mahler-dar-si-un-apel-catre-medicii-din-romania sau de alții, nu știu. Ce e însă foarte clar este că aceste campanii costă. Iar d-nul dr. Pautov e influencerul nr. 1 în România pe sănătate publică.

Ceea ce atrage întrebarea: serios, pe asta cheltuie OMS și reprezentanții săi banii în România, pe campanii care promovează fake news??? România e o țară cu probleme mari în domeniul sănătății, cu un număr tot mai mare de persoane nevaccinate, cu lipsă cronică de dotări în spitale, și în tot timpul ăsta banii se cheltuie pe fake news-uri despre ”fumat pasiv la țigări electronice”????

Niciodată nu am fost un fan Trump, cred că orice probleme se rezolvă mai bine prin dialog și cooperare decât prin negociere de pe poziții de forță, dar oare ne mai miră de ce Trump a retras SUA din OMS??? Cum să finanțezi cu sute de milioane de dolari o instituție, când știi că banii tăi, în loc să meargă pe rezolvarea problemelor reale și grave de sănătate din lume, merg pe campanii de imagine care promovează neadevăruri evidente???

Facem un apel la OMS și reprezentanții lor în România să nu mai arunce bani pe fake news-uri, și să se concentreze pe rezolvarea problemelor reale de sănătate din această țară. Nu de alta, dar sunt convins că dacă ieșim pe stradă și întrebăm cetățeanul de rând care consideră că sunt problemele cele mai mari de sănătate din România, nu cred că ”fumatul pasiv de la țigările electronice” va fi nici în top 200. Împingerea de fake-news-uri nu va schimba problemele reale de sănătate din România.", a transmis Alexandru Gogoană.

Ce spun studiile

Președintele ACPAN a prezentat mai multe studii care demonstrează că fumatul pasiv de la țigările electronice nu reprezintă un risc semnificativ pentru sănătate, subliniind că expunerea la substanțe periculoase este mult mai mică comparativ cu tutunul clasic.

„Și ca să nu mai avem alte discuții, iată doar câteva studii, nici unul finanțat de industriile producătoare, și care demonstrează direct lipsa fumatului pasiv la țigările electronice:

- https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-18 conform căruia ”Nu a existat nici o dovadă a potențialului de expunere a utilizatorilor de țigări electronice la contaminanți care sunt asociați cu riscuri pentru sănătate la un nivel care ar merita atenție. Marea majoritate a expunerilor prezise sunt sub 1% din nivelul limită de expunere.”

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23033998/ conform căruia ”Analiza riscului de cancer a evidențiat „Fără risc semnificativ” de vătămare a sănătății umane pentru probele de vapori din e-lichide. În ceea ce privește analiza riscului de cancer, niciun eșantion de vapori din e-lichide nu a depășit limita de risc nici pentru copii, nici pentru adulți.”

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25869751/ conform căruia ”Folosirea țigărilor electronice în interior duce la o expunere semnificativ mai mică la nicotină în comparație cu țigările din tutun de fumat.”

- https://www.nature.com/articles/s41598-017-14043-2#ethics conform căruia ”acest studiu nu a demonstrat nicio problemă de sănătate asociată cu utilizarea pe termen lung a țigării electronice la utilizatorii tineri care nu fumează și tutun.”

Dacă nici asta nu v-a convins, vă rog să faceți un experiment foarte simplu: invitați la voi în seara aceasta un grup de prieteni care vapează și lăsați-i să vapeze toată seara. A doua zi, veți observa că nu se mai simte nimic. În seara următoare, invitați un grup de prieteni fumători de țigări clasice și lăsați-i să fumeze. Cel mai probabil, nici după o lună nu se va fi dus mirosul din casă. Aceasta e diferența fundamentală între un device care vaporizează un lichid și o țigară care arde și emite gudron și pentru tine și pentru cei din jurul tău. Și nici mii de campanii plătite ca să promoveze fake-newsul că țigările electronice ar produce fumat pasiv nu vor reuși să schimbe acest fapt științific.", a transmis Alexandru Gogoană, președintele ACPAN.

