Orașul care trăiește alături de găini. Străzile și parcurile sunt pline! Povestea "invaziei" e unică: Mulţi le găsesc amuzante. Sunt privite ca o atracţie turistică (VIDEO)

Un oraș se confruntă cu o invazie neașteptată de găini, care au ajuns să cutreiere liber pe străzi și parcuri.

Un oraș spaniol se confruntă cu o situație neobișnuită. Găinile au ajuns să facă parte din peisajul urban și să provoace probleme administrației locale. Totul ar fi început în urmă cu 11 ani, când un necunoscut a lăsat aproximativ 40 de păsări într-un parc din Torrevieja, oraș din provincia Alicante, notează El País.

De atunci, populația de găini a crescut constant, răspândindu-se dincolo de parcul Las Naciones, locul unde au fost abandonate inițial, și ocupând alte zone verzi și cartiere ale orașului. Estimările presei locale vorbesc despre circa 700 de exemplare. Autoritățile municipale spun, însă, că „nu reprezintă un pericol sau o invazie”, dar recunosc că nu au reușit să le controleze înmulțirea și că nu au un număr oficial.

Găini și cocoși pe străzi, în intersecții și chiar traversând autostrada. Compania desemnată să rezolve situația a refuzat să continue colaborarea

În februarie, primăria a încheiat un contract pentru a controla fenomenul „din motive preventive”, invocând riscuri legate de igienă și siguranța traficului rutier. Compania desemnată să rezolve situația a refuzat însă să continue colaborarea, pe motiv că legislația spaniolă privind protecția animalelor impune capturarea păsărilor în viață și transferarea lor într-un sanctuar - condiții pe care firma nu le putea respecta.

Cotidianul Información amintește că, în 2014, găinile au fost hrănite de localnici, iar mediul favorabil le-a permis să se înmulțească rapid. În prezent, nu mai trăiesc doar în Las Naciones, ci și în La Estación, Piața Islas Canarias, zona La Veleta, cartierul San Rouque și în apropierea complexului rezidențial Villa Amalia.

Pe rețelele sociale circulă numeroase imagini și filmări cu găini și cocoși pe străzi, în intersecții și chiar traversând autostrada N-332. „Conduci pe stradă şi îţi apar brusc în faţă”, povestește Inma, o localnică ce lucrează lângă parcul Las Naciones. Ea atrage atenția și asupra disconfortului creat: „Străzile sunt murdare şi găinile fac gălăgie mereu”.

„Mulţi le găsesc amuzante, iar copiilor le plac. Totodată, mănâncă insectele, deci ne ajută la acest capitol. În acelaşi timp, sunt privite şi ca o atracţie turistică”

Consilierul local Concha Sala precizează că în urmă cu un an a fost organizată o acțiune prin care o parte dintre păsări au fost relocate la o fermă din Murcia, dar admite că multe au rămas în oraș. Pentru rezolvarea situației actuale, primăria a prevăzut un buget de 26.000 de euro, iar firma Ecoplanín Xestión e Información Ambiental SL câștigase licitația, oferind 28 de euro pentru fiecare găină prinsă. Totuși, compania s-a retras ulterior, susținând că nu fusese informată că trebuie să identifice și sanctuarul unde să transporte păsările. Legea interzice în mod expres sacrificarea lor.

În aceste condiții, administrația locală caută o nouă soluție, dar majoritatea firmelor specializate se ocupă de eliminarea animalelor, nu de relocarea lor. Între timp, comunitatea rămâne împărțită: unii consideră găinile o pacoste, alții le privesc cu simpatie. „Mulţi le găsesc amuzante, iar copiilor le plac. Totodată, mănâncă insectele, deci ne ajută la acest capitol”, spune Felix, locuitor din apropierea parcului La Estación. „În acelaşi timp, sunt privite şi ca o atracţie turistică”, adaugă el, potrivit El País.

VEZI VIDEO AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News