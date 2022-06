Oracolul vedetelor. 20 de întrebări pentru Dony

Îți mai amintești oracolul din copilărie? Toate acele gânduri așternute într-un caiet nemuritor. Secretele „bine ascunse” pe care le împărtășeam cu colegii și prietenii, dar și emoția cu care citeam răspunsurile lor. Noi am „reînviat” acel oracol, dar online. Dony a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA.

SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Dony: Când eram mic îmi doream să devin astronaut, așa că am luat un prieten și am pornit în aventură, care s-a terminat de la Râșnov la Brașov.

SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăsnaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Dony: Cea mai mare trăsnaie din copilărie a fost chiar când voiam să devin astronaut. Am fugit de acasă cu un prieten. Ne-am luat câte un rucsac, câteva tricouri și fructe și am mers aproape șapte kilometrii pe jos. Eram în clasa a patra și noi voiam să plecăm în America să ne facem astronauți. La un moment dat eu m-am gândit la părinții mei că ce o să zică și am vrut să mă întorc acasă. Atunci, prietenul meu s-a supărat și a dispărut pentru două, trei, ore. După ne-am revenit și ne-am întors amândoi acasă. Și acum râdem de momentele alea.

SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimbă în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Dony: Nu aș schimba nimic ..sau poate, dar nu am idee ce.Viața e un fir de care trebuie să stăm agățați și să încercăm să o simțim din plin.

SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Dony: Nu am nicio frică. Cred că le-am învins pe toate sau m-am maturizat.

SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Dony: Dacă viața mea ar fi o coloană sonoră, ar fi Justin Timberlake -What goes around.

SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil/ haios moment din viața?

Dony: Un moment haios a fost atunci când am fost întrebat a cui este vocea de fată din melodia „Sexy thing”. Era chiar vocea mea.

SPECTACOLA: Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna această?

Dony: Lucruri interesante se întâmplă pe rapid. Am văzut un episod din „This is pop” cu Max Martin pentru a nu știu câta oară.

SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

