Opoziția din Turcia folosește mese și scaune pentru a bloca poliția care asediază sediul central

Luni, parlamentarii opoziției din Turcia au așezat mese și scaune la intrarea unui birou din sediul central al partidului lor din Istanbul pentru a bloca poliția și a împiedica înlocuirea unui oficial de rang înalt pe care o instanță l-a demis săptămâna trecută, potrivit Reuters. 

Imaginile dramatice ale confruntării de la baricadă marchează cel mai recent episod al unei represiuni care durează de aproape un an împotriva principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), în cadrul căreia sute de membri ai partidului au fost arestați și închiși.

În fața clădirii, sute de polițiști au reținut protestatari, au folosit spray cu piper și s-au confruntat cu liderii CHP, care este principalul rival al președintelui Tayyip Erdogan.

Săptămâna trecută, o instanță din Istanbul a decis înlăturarea șefului filialei CHP din Istanbul, Ozgur Celik, din cauza unor presupuse nereguli, și a ordonat ca Gursel Tekin, fost vicepreședinte al CHP, să îl înlocuiască temporar pe Celik.

CHP a respins hotărârea, numind-o „nulă și neavenită”, a precizat că Tekin fusese exclus din partid și a promis că nu va ceda postul lui Celik nimănui.

După ședința de cabinet, președintele Tayyip Erdogan a declarat că opoziția trebuie să respecte statul de drept și să înceteze să tulbure liniștea națiunii.

„Nimeni în Turcia nu este deasupra legii. Criticarea deciziilor judecătorești este un lucru, iar ignorarea lor este altceva. A nu recunoaște deciziile instanțelor înseamnă o sfidare flagrantă a statului de drept. Acest lucru nu va fi tolerat”, a spus Erdogan.

Tekin, numit de instanță, a ajuns la sediul CHP în timpul protestelor de luni pentru a-și prelua funcția. A intrat în clădire cu sprijinul poliției după o confruntare cu membrii partidului din interior și a declarat jurnaliștilor că nu lucrează pentru stat și că se angajează să ajute la rezolvarea problemelor CHP.

La câteva etaje mai sus, parlamentarii CHP au îngrămădit mobilierul aproape până la nivelul ușii pentru a împiedica accesul poliției și al lui Tekin. Polițiștii au evacuat susținătorii CHP, folosind spray cu piper pentru a-i scoate afară, potrivit martorilor.

„Astăzi, ei nu încearcă doar să evacueze clădirea de susținătorii CHP, ci încearcă de fapt să demonteze democrația”, a declarat Gokhan Gunaydin, deputat CHP aflat în spatele baricadei, într-o transmisiune live pe X din interiorul încăperii.

Peste 50 de deputați CHP erau în sediul partidului pentru a-i împiedica pe polițiști. Principalul indice bursier din Istanbul a scăzut luni cu 3%, parțial din cauza creșterii riscului politic, au spus analiștii.

 

Represiunea

Represiunea împotriva CHP se concentrează în principal pe acuzații de corupție pe care partidul le neagă. Acesta susține că măsurile legale urmăresc eliminarea amenințărilor electorale pentru Erdogan și slăbirea opoziției – acuzații pe care guvernul le respinge, afirmând că instanțele sunt independente.

Primarul CHP din Istanbul, Ekrem Imamoglu, a fost arestat în martie în cadrul acestei anchete ample, declanșând cele mai mari proteste stradale din Turcia din ultimul deceniu și afectând activele turcești.

Piețele de acțiuni și obligațiuni au scăzut din nou săptămâna trecută după cea mai recentă decizie a instanței din Istanbul, care ar putea avea implicații pentru o hotărâre separată așteptată săptămâna viitoare, privind dacă președintele CHP, Ozgur Ozel, își va pierde titlul.

Duminică, poliția a blocat birourile CHP, ceea ce a determinat partidul să facă apel la susținători să se adune pentru a se opune „asediului”, după care autoritățile au interzis protestele.

Luni, accesul la principalele rețele sociale a fost restricționat în Turcia, o măsură folosită și în trecut de autorități în perioade de instabilitate politică. Netblocks, un monitor global al internetului, a raportat că accesul la platforme precum X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok și WhatsApp a fost limitat.

Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat că ignorarea deciziei instanței echivalează cu obstrucționarea justiției și că „statul va lua măsurile necesare împotriva oricărei inițiative ilegale”.

