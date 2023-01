Olimpiade școlare 2023. Care sunt concursurile pentru care elevii pot primi bursele de merit și performanță

Conform listelor, disponibile mai jos, există concursuri atât finanțate de Ministerul Educației, cât și nefinanțate. Distincția dintre acestea este marcată astfel încât profesorii și elevii să știe ce premii și diplome vor fi recunoscute în anul școlar viitor, 2023-2024, când se vor acorda bursele de merit și de performanță. Aceste burse au la criterii dovada unui premiu la un concurs recunoscut finanțat de ME, conform regulilor de acordare în vigoare din 7 septembrie 2022.

Secretarul de stat Florian Lixandru din Ministerul Educației a confirmat pentru EduPedu.ro că și anul școlar viitor (2023-2024), ca până acum, se vor lua în considerare, pentru bursele de merit și de performanță, premiile obținute la concursurile și olimpiadele școlare cu finanțare din partea ME, din listele aprobate în ianuarie 2022, și care se vor desfășura în anul școlar actual (2022-2023).

Acest lucru ar urma să se aplice dacă rămân și pentru anul școlar 2023-2024 aceleași criterii generale de acordare a burselor pentru elevi, introduse în septembrie 2022 prin ordinul de ministru 5.379. Dacă acestea se vor schimba, vom reveni cu detalii. Concret, conform acestora, la bursa de merit o condiție este și obținerea unui premiu la o etapă județeană de olimpiadă națională / concurs național, pe lângă condițiile legată de media anuală generală și absențele din anul școlar trecut.

Condiţii pentru bursele de performanţă

La bursa de performanță, condițiile sunt exclusiv legate de obținerea unui premiu: la o etapă națională a unui concurs național sau la o olimpiadă națională, un premiu la o olimpiadă internațională sau calificarea “în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale”. “Așa s-a întâmplat dintotdeauna, să fie luate în considerare premiile obținute la concursurile și olimpiadele cu finanțare”, a declarat Lixandru. O noutate este distincția la concursurile școlare, făcută de apariția a două liste separate. Dacă olimpiadele naționale sunt finanțate de ME integral, cele internaționale sunt și cu finanțare, și fără, la fel fiind și în cazurile concursurilor naționale.

În lista competițiilor internaționale pe discipline școlare și proiecte educative desfășurate în România și în străinătate, la care participă elevii români în anul 2023 sunt 22 de olimpiade desfășurate la nivel mondial, finanțate de către ME (punctul A), 23 organizate la nivel regional, european, cu finanțare de la ME (punctul B) și 4 organizate tot la nivel regional, european, dar fără finanțare de la Minister (punctul C). Conform actualelor proceduri, elevilor care participă în 2023 la concursurile trecute la punctul C, nu li se vor lua în considerare diplomele în anul școlar 2023-2024, când va veni vorba de acordarea bursei de performanță.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News