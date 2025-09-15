Ofițeri ai armatei SUA, vizită surpriză în Belarus. Au supravegheat exercițiile militare cu Rusia

Ofițeri ai armatei americane au asistat la exercițiile militare „Zapad-2025” desfășurate de Rusia și Belarus, în contextul tensiunilor tot mai ridicate cu NATO.

Oficiali militari americani au fost prezenți luni la manevrele comune desfășurate de Rusia și Belarus, acolo unde ministrul apărării de la Minsk, Viktor Khrenin, le-a transmis că au libertatea de a observa „orice este de interes pentru voi”.

Exercițiul de amploare „Zapad-2025” a debutat vineri, simultan pe terenuri de antrenament din ambele state, într-un climat deja tensionat între Moscova și NATO. Contextul este cu atât mai delicat cu cât la doar două zile înainte Polonia a anunțat că a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

"Cine s-ar fi gândit că așa va începe dimineața unei noi zile din exercițiul Zapad-2025?"

Ministerul Apărării din Belarus a descris vizita americanilor ca pe o apariție neașteptată. „Cine s-ar fi gândit că așa va începe dimineața unei noi zile din exercițiul Zapad-2025?”, a transmis instituția, subliniind că la activități au asistat și delegați din alte 23 de state, printre care Turcia și Ungaria – ambele membre NATO.

Autoritățile belaruse au publicat imagini video cu cei doi ofițeri americani în uniformă, surprinși mulțumindu-i lui Khrenin pentru invitație și strângându-i mâna. „Vom arăta orice este de interes pentru voi. Orice doriți. Puteți merge acolo, să vedeți, să discutați cu oamenii”, le-a transmis ministrul, în timp ce militarii americani au ales să nu ofere declarații presei.

Această participare marchează un nou pas în apropierea dintre Washington și Minsk, relație remarcabilă în contextul în care Belarus rămâne un aliat apropiat al Rusiei și a sprijinit direct invazia Ucrainei, punând la dispoziția Moscovei propriul teritoriu pentru intrarea trupelor în februarie 2022.

Redeschiderea ambasadei americane la Minsk, relansarea relațiilor diplomatice și impulsionarea schimburilor comerciale. Trump i-a trimis lui Lukașenko o scrisoare

Recent, John Coale, emisar al lui Donald Trump, a avut întrevederi la Minsk cu Aleksandr Lukașenko. În urma discuțiilor, liderul belarus a fost de acord cu eliberarea a 52 de persoane aflate în detenție - printre care jurnaliști și opozanți politici.

Ca răspuns, Statele Unite au relaxat unele sancțiuni aplicate companiei aeriene Belavia, permițându-i să își continue activitatea de întreținere și achiziționare a pieselor pentru avioanele Boeing din flotă. Potrivit lui Coale, planul lui Trump include redeschiderea ambasadei americane la Minsk, relansarea relațiilor diplomatice și impulsionarea schimburilor comerciale.

În paralel cu încercările sale de a negocia o ieșire din conflictul din Ucraina, Trump consolidează legături directe cu Lukașenko, lider care rămâne într-un contact constant cu Vladimir Putin. Săptămâna trecută, președintele american i-a transmis lui Lukașenko o scrisoare personală, semnată de mână, prin intermediul aceluiași John Coale, conform Reuters.

