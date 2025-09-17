Obama trage un semnal de alarmă după moartea lui Charlie Kirk. Radiografia unei Americi într-o criză politică fără precedent

Fostul președinte american Barack Obama a atras atenția asupra unei „crize politice de proporții nemaivăzute” după uciderea lui Charlie Kirk, eveniment care a stârnit tensiuni în întreaga țară.

La un eveniment din Pennsylvania, Obama a precizat că nu îl cunoștea personal pe Kirk și nu împărtășea multe dintre opiniile sale, dar a numit crima „oribilă și o tragedie”.

El a criticat modul în care Donald Trump se raportează la adversarii politici și a amintit de președinți republicani anteriori care, potrivit lui, promovau unitatea națională în perioade tensionate. Ca replică, Casa Albă l-a catalogat pe Obama drept „arhitectul diviziunii politice moderne”.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timp ce ținea un discurs la Utah Valley University, în Orem. Tyler Robinson, de 22 de ani, a fost inculpat marți pentru uciderea lui Kirk, infracțiuni legate de arme și alte fapte, iar procurorii intenționează să ceară pedeapsa capitală.

Jeffrey Gray, procurorul general al statului Utah, a declarat că Robinson a transmis mesaje text în care ar fi afirmat că l-a împușcat pe Kirk pentru că „sătul de ura lui”.

Înainte de capturarea lui Robinson, aliați importanți ai lui Trump au acuzat activiști de stânga și retorica parlamentarilor democrați pentru incident.

Procurorul general Pam Bondi a sugerat că administrația va interveni împotriva „discursului instigator la ură”, deși nu există o lege federală specifică în acest sens. Vicepreședintele JD Vance a cerut expunerea persoanelor care au celebrat sau aprobat uciderea lui Kirk sau care l-au criticat după moartea sa: „Să le spunem pe nume, și, la naiba, să-i chemăm pe angajatorii lor”, a spus el, ca gazdă temporară a podcastului lui Kirk.

În Erie, Pennsylvania, Obama a subliniat: „Cred că în momente ca acesta, când tensiunile sunt ridicate, o parte din responsabilitatea președintelui este să adune oamenii împreună.” Totodată, a îndemnat americanii să „respecte dreptul altora de a spune lucruri cu care nu suntem profund de acord”.

"O problemă mai largă pe care o avem acum și cu care va trebui să ne confruntăm cu toții"

Fostul președinte a lăudat reacția guvernatorului conservator din Utah, Spencer Cox, afirmând că acesta a demonstrat „că este posibil să fim în dezacord, respectând totodată un cod de bază al modului în care ar trebui să participăm la dezbaterea publică”. De asemenea, a susținut răspunsul guvernatorului democrat din Pennsylvania, Josh Shapiro, al cărui domiciliu oficial a fost vizat de un atac cu bombe incendiare, considerat țintit de autorități.

Obama a comparat aceste reacții cu comentariile lui Trump și ale susținătorilor săi, subliniind că el nu a folosit masacrul din 2015 într-o biserică afro-americană din Carolina de Sud pentru a ataca adversarii politici și a amintit că, după atacurile din 11 septembrie 2001, președintele George W. Bush „a ieșit explicit să spună: 'Nu suntem în război cu Islamul' ”

„Și așa că atunci când îi aud nu doar pe președintele nostru actual, ci și pe consilierii săi, care au un istoric de a numi adversarii politici 'viermi', dușmani care trebuie 'vizați', asta reflectă o problemă mai largă pe care o avem acum și cu care va trebui să ne confruntăm, cu toții”, a mai spus Obama.

Într-o declarație pentru BBC, un purtător de cuvânt al Casei Albe a respins acuzațiile și l-a acuzat pe Obama că ar fi alimentat diviziunea în timpul mandatului său: „Obama a folosit orice oportunitate pentru a semăna diviziune și a pune americanii unii împotriva altora. Diviziunea sa a inspirat generații de democrați să-și califice adversarii drept 'deplorabili', 'fasciști' sau 'naziști'.”

Deși foștii președinți americani evită, în general, să critice succesorii, Obama a continuat în ultimele luni să critice acțiunile lui Trump împotriva universităților și judecătorilor și i-a cerut Partidului Democrat să reacționeze mai ferm la politicile Casei Albe, conform BBC.

