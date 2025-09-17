Data publicării:

Vance promite că va viza rețeaua lui Soros pentru asasinarea lui Charlie Kirk. Reacția Open Society Foundations

Autor: Ioan-Radu Gava

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a promis că va suprima „nebunii radicali de stânga”. El a vizat Fundația Ford și Open Society Foundations, organizație legată de Soros.

Luni, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că va „merge împotriva rețelei de ONG-uri care incită, facilitează și participă la acte de violență”, potrivit harici.

Miller le-a spus reporterilor, în Biroul Oval, că vicepreședintele se referea la organizații non-profit și grupuri care, susține el, finanțează proteste violente și revolte.

Vicepreședintele a indicat două ținte care de mult timp stârnesc mânia republicanilor: Fundația Ford și Open Society Foundations, condusă de George Soros.

Vance a spus că aceste organizații beneficiază de „un regim fiscal generos” și finanțează revista de stânga The Nation, care, potrivit lui, l-ar fi „citat greșit” pe Kirk.

Revista, însă, a emis un comunicat în care a precizat că nu a primit niciodată sprijin de la Soros sau de la Open Society Foundations și că, în prezent, nu este finanțată de Fundația Ford.

Vicepreședintele, prieten apropiat al lui Kirk, a încurajat, de asemenea, oamenii să-i critice pe cei care sărbătoresc moartea lui Kirk. Vance a spus: „Mergeți înainte, sunați-le angajatorii. Noi nu credem în violența politică, dar credem în decență, iar în a sărbători o asasinare politică nu există nicio decență.”

Reacția Open Society Foundations

 

Vineri, autoritățile au anunțat că Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat în legătură cu uciderea lui Kirk. Oficialii nu au dezvăluit motivul crimei și nu au discutat despre orientarea politică a lui Robinson.

Totuși, mulți au sugerat că Robinson ar fi avut o „ideologie de stânga”, lucru menționat și de guvernatorul din Utah, Spencer Cox, pe baza scrierilor găsite pe tuburile de gloanțe nefolosite.

„Cred cu adevărat că putem fi uniți în această țară. Cred că trebuie să credem asta. Dar unitatea, unitatea adevărată, poate fi găsită doar după ce urci muntele adevărului, și există adevăruri dure pe care trebuie să le înfruntăm în țara noastră”, a zis J.D. Vance.

Vicepreședintele a citat un sondaj YouGov realizat după moartea lui Kirk, potrivit căruia aproape un sfert dintre respondenții foarte liberali au spus că este acceptabil să te bucuri de moartea unei figuri politice, comparativ cu doar 3% dintre respondenții foarte conservatori.

Un sfert dintre respondenții foarte liberali nu au fost de acord cu ideea că violența politică nu poate fi niciodată justificată, comparativ cu 3% dintre conservatorii convinși.

„Aceasta nu este o problemă de ambele părți. O parte are o problemă mult mai mare și mai malițioasă, și acesta este adevărul care trebuie spus”, a zis Vance.

Un purtător de cuvânt al Open Society Foundations a declarat că organizația „condamnă fără echivoc asasinarea oribilă a lui Charlie Kirk” și că „este rușinos să folosești această tragedie în scopuri politice pentru a diviza periculos americanii și a ataca Primul Amendament.”

foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

