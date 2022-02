Oana Roman, amenințată de un infractor condamnat pentru tortură

Oana Roman este obișnuită cu ”hate-ul” din partea urmăritorilor din mediul online, însă de data asta situația a trecut la alt nivel. Invitată în cadrul unei emisiuni, fiica lui Petre Roman a povestit spaima prin care a trecut când a primit un mesaj de amenințare din partea unui bărbat despre care a aflat că are 7 dosare penale pentru tortură, dar și 8 ani de pușcărie executați, conform Can Can.

"Am primit un mesaj mai virulent și mai periculos decât de obicei"

„Eu primesc tot felul de mesaje de hate, cred că toată lumea primește. Am primit un mesaj mai virulent și mai periculos decât de obicei. Mă făcea în toate felurile, îmi explica cum ar vrea să bată la mine ca surdul în tobe, ceva de genul ăsta. Le-am spus eu urmăritorilor să aibă grijă pentru că astfel de persoane sunt periculoase. Niște fete care mă urmăresc mi-au trimis niște articole care arătau că această persoană este un infractor periculos, cu foarte multe dosare la activ, cu pușcărie, cu condamnări cu executare”, a povestit Oana Roman.

”Oamenii nu se pot controla, au diverse probleme”

Vizibil afectată, Oana Roman a trecut printr-o speriatură zdravănă și a declarat că nu își dorește să aibă nici cea mai mică legătură cu acest individ, mai ales că acum nu mai este în pușcărie. Fiica lui Petre Roman le-a transmis urmăritorilor de pe rețelele de socializare să fie atenți și precauți pentru că niciodată nu pot fi siguri de intențiile oamenilor necunoscuți:

"Există niște articole în ziare care arată că are 7 dosare penale pentru tortură și amenințare și a făcut 8 ani de pușcărie"

”Există niște articole în ziare care arată că are 7 dosare penale pentru tortură și amenințare și a făcut 8 ani de pușcărie. Sunt niște fapte concrete și reale, condamnări cu dosare. El nu e din București, e din Constanța. Eu nu mi doresc ca vreodată în viața asta să mă întâlnesc cu acest personaj. Acum nu mai este în pușcărie. Oamenii nu se pot controla, au diverse probleme ale lor și se varsă pe unii și pe alții”, a adăugat Oana Roman, în cadrul emisiunii Showbiz Report.

