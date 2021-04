Oana Roman, amenințată cu moartea: Nu mă mai pot speria niște nebuni. Nu mă mai ating

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc și de-a lungul timpului a fost mult criticată și luată la mișto, atât de urmăritorii ei, cât și de persoane publice, din diverse motive, până acum puțin timp, subiectul principal fiind cel al kilogramelor în plus.

Deși e conștientă că statutul de persoană publică îi aduce la pachet și foarte multe dezavantaje, Oana Roman este de multe ori deranjată de mesajele pe care le primește.

Fiica lui Petre Roman a vorbit despre modul în care gestionează valul de ură pe care îl primește din partea anumitor persoane și a dezvăluit chiar că a fost amenințată cu moartea.

Potrivit ei, de fiecare dată când primește un comentariu răutăcios are grijă să îl elimine pe cel care l-a scris din lista ei de urmăritori și mai mult decât atât, dacă îl consideră pe omul respectiv periculos, îl expune pe pagina ei de socializare, unde îi avertizează pe internauți să se ferească de el.

"Eu nu tolerez hate-ul. Elimin din start, nu am de ce să dau explicații. Extrem de rar intru în conflicte, pentru că mi-am dat seama că cei care scriu foarte urât au conturi false. Eu am trecut de Reveoluție, de amenințări cu moartea, nu mă mai pot speria niște nebuni care comentează aiurea. Am devenit indiferentă. Pe mine nu mă mai ating. Se întâmplă să fie oameni care sunt atât de agresivi încât îi consider periculoși și atunci semnalez oamenilor să se ferească de persoana respectivă, că unul care vorbește cu oricine riscă să fie periculos. Și atunci încerc să previn oamenii", a spus Oana Roman la Antena Stars.