O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, artista care face cinste României în diaspora / video

În ediția de astăzi a emisiunii Generația Globală, o emisiune dedicată românilor de pretutindeni, care, prin muncă, pasiune și dăruire, duc mai departe limba și cultura românească dincolo de granițe, Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, a stat de vorbă cu doamna Lavinia Delia Cherecheș, o personalitate marcantă a lumii academice și artistice din diaspora. Ea este conferențiar universitar doctor în Tehnica și Interpretarea Vocală și profesor de canto la Academia de Arte din Berlin. Cu o carieră impresionantă în Germania, Elveția, Suedia și România, Lavinia Cherecheș este un model de profesionalism și continuitate artistică.

Lavinia Cherecheș s-a născut în Maramureș și a crescut în Cugir, județul Alba, într-o familie de muzicieni. Părinții și bunicul ei cântau la diverse instrumente, iar din familia sa face parte și celebra cântăreață de operă Virginia Zeani. Lavinia Cherecheș a povestit că încă din copilărie a fost pasionată de muzică și a început să cânte treptat.

„Sunt născută la Maramureș, mutată apoi în inima Ardealului, în sensul că părinții mei locuiesc la ora actuală în Cugir, județul Alba, acolo unde am copilărit până la 18 ani.



Părinții mei fiind profesori de muzică, am avut o educație în acest sens, am iubit muzica de foarte mică. La mine în casă se cânta foarte mult. Tata cânta la mai multe instrumente, mama avea o voce foarte frumoasă, iar bunicul cânta la fluier. În familia mea există un personaj marcant al operei internaționale, Virginia Zeani, o mare cântăreață de operă a lumii întregi și a României pentru că dânsa din România a venit spre lumea operei internaționale. Am crescut în această familie muzicală și apoi am învățat să cânt încet, încet”, a spus Lavinia Cherecheș.

„Talentul nu este suficient. Trebuie foarte multă muncă"

Lavinia Cherecheș a subliniat că talentul nu este suficient, ci este nevoie de multă muncă, seriozitate, pasiune și un scop clar, valori pe care le-a învățat în familie și le aplică în tot ceea ce face.

„Pe lângă talent, aș vrea să le spuneți celor care ne urmăresc și cât de multă muncă presupune”, a spus Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora.



„Eu nu am știut că pot să am o voce astfel încât să ajung la operă, de aceea am avut întotdeauna un profesor în Cugir, județul Alba, un profesor de chitară care a constat că vocea mea sună complet diferit într-un alt registru. Am prins acest gust al muzicii clasice și am decis să dau la Conservator.

Apoi am înțeles că un talent nu este suficient, am înțeles că pe lângă talent trebuie foarte multă muncă, trebuie să iubești foarte mult ceea ce faci, să fii foarte serios și mai ales să ai un țel. Eu așa am fost crescută în familia mea, să nu fac lucrurile pe jumătate. Am fost întotdeauna concentrată să dau tot ce pot pentru ceea ce îmi doresc. Probabil că din această cauză a fost toată viața mea așa”, a spus Lavinia Cherecheș.

„Nu am lăsat niciodată România. Am simțit că mi se rupe sufletul"

Lavinia Cherecheș locuiește de 16 ani la Berlin, Germania, dar a păstrat mereu o legătură strânsă cu România, unde a predat și a călătorit frecvent.

„Eu locuiesc deja de 16 ani în Germania, la Berlin. În primul rând, viața m-a dus acolo, viața mea privată. Soțul meu era de acolo, ne-am mutat împreună și am ales să rămân acolo pentru că trebuie să rămâi alături de familia ta, dar din acel loc eu călătoream peste tot. Predam în România - nu am lăsat niciodată România pentru că am simțit că mi se rupe sufletul în două când a trebuit să decid, am avut o panică și am zis că eu nu pot să plec din România, așa că m-a rămas întotdeauna cu un picior în România și cu unul în alte țări.



În Germania a fost bine pentru că am avut colegi foarte drăguți la universitate, am lucrat cu foarte multe voci, care acum sunt studente mai departe sau cântărețe pe scenă. A fost o viață normală și m-am bucurat că pot să fac meseria pentru care am muncit foarte mult”, a spus Lavinia Cherecheș.

„Am simțit, când m-am mutat în Germania, că nu se vorbește foarte bine despre români"

Lavinia Cherecheș a mai povestit că, deși a simțit prejudecăți față de români în Germania, a avut ambiția să fie apreciată ca persoană, nu pentru naționalitatea sa. Aceasta consideră că fiecare țară are aspecte pozitive și negative, iar despre colegii și cunoscuții săi știe numai lucruri bune, care aduc cinste României.

„Care ar fi cele mai mari provocări pentru un român care își construiește cariera artistică în Europa? Această lipsă de incluziune, o oarecare marginalizare, mă gândesc la anumite prejudecăți pe care le pot avea străinii... Cum ați simțit dumneavoastră?” a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Eu am simțit, când m-am mutat în Germania, că nu se vorbește foarte bine despre români, dar am avut ambiția de a-mi demonstra că eu sunt un om înainte de toate. Tu trebuie să vezi mai întâi omul, nu trebuie să vezi ce fel de naționalitate este. Este o prejudecată în ceea ce privește românii, dar eu cunosc foarte mulți români de calitate, așa că nu știu cine poate să vorbească urât despre asta.



Bineînțeles că se vorbește, ca peste tot. În fiecare țară există elemente pozitive și negative. Despre mine, despre colegii pe care îi cunosc știu numai de bine și fac cinste țării din care ei provin”, a spus Lavinia Cherecheș la emisiunea „Generația globală", de pe DC News și ȘtiriDiaspora.

