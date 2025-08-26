Data publicării:

EXCLUSIV  O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, artista care face cinste României în diaspora / video

Autor: Mihai Ciobanu | Categorie: Stiri

În ediția de astăzi a emisiunii Generația Globală, o emisiune dedicată românilor de pretutindeni, care, prin muncă, pasiune și dăruire, duc mai departe limba și cultura românească dincolo de granițe, Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, a stat de vorbă cu doamna Lavinia Delia Cherecheș, o personalitate marcantă a lumii academice și artistice din diaspora. Ea este conferențiar universitar doctor în Tehnica și Interpretarea Vocală și profesor de canto la Academia de Arte din Berlin. Cu o carieră impresionantă în Germania, Elveția, Suedia și România, Lavinia Cherecheș este un model de profesionalism și continuitate artistică. 

Lavinia Cherecheș s-a născut în Maramureș și a crescut în Cugir, județul Alba, într-o familie de muzicieni. Părinții și bunicul ei cântau la diverse instrumente, iar din familia sa face parte și celebra cântăreață de operă Virginia Zeani. Lavinia Cherecheș a povestit că încă din copilărie a fost pasionată de muzică și a început să cânte treptat.

„Sunt născută la Maramureș, mutată apoi în inima Ardealului, în sensul că părinții mei locuiesc la ora actuală în Cugir, județul Alba, acolo unde am copilărit până la 18 ani.

Părinții mei fiind profesori de muzică, am avut o educație în acest sens, am iubit muzica de foarte mică. La mine în casă se cânta foarte mult. Tata cânta la mai multe instrumente, mama avea o voce foarte frumoasă, iar bunicul cânta la fluier. În familia mea există un personaj marcant al operei internaționale, Virginia Zeani, o mare cântăreață de operă a lumii întregi și a României pentru că dânsa din România a venit spre lumea operei internaționale. Am crescut în această familie muzicală și apoi am învățat să cânt încet, încet”, a spus Lavinia Cherecheș. 

 

„Talentul nu este suficient. Trebuie foarte multă muncă"

Lavinia Cherecheș a subliniat că talentul nu este suficient, ci este nevoie de multă muncă, seriozitate, pasiune și un scop clar, valori pe care le-a învățat în familie și le aplică în tot ceea ce face.

„Pe lângă talent, aș vrea să le spuneți celor care ne urmăresc și cât de multă muncă presupune”, a spus Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora. 

„Eu nu am știut că pot să am o voce astfel încât să ajung la operă, de aceea am avut întotdeauna un profesor în Cugir, județul Alba, un profesor de chitară care a constat că vocea mea sună complet diferit într-un alt registru. Am prins acest gust al muzicii clasice și am decis să dau la Conservator.

Apoi am înțeles că un talent nu este suficient, am înțeles că pe lângă talent trebuie foarte multă muncă, trebuie să iubești foarte mult ceea ce faci, să fii foarte serios și mai ales să ai un țel. Eu așa am fost crescută în familia mea, să nu fac lucrurile pe jumătate. Am fost întotdeauna concentrată să dau tot ce pot pentru ceea ce îmi doresc. Probabil că din această cauză a fost toată viața mea așa”, a spus Lavinia Cherecheș. 

 

3. -imagine fara descriere- (lavinia-chereches1_83542600.jpg)

 

„Nu am lăsat niciodată România. Am simțit că mi se rupe sufletul"

Lavinia Cherecheș locuiește de 16 ani la Berlin, Germania, dar a păstrat mereu o legătură strânsă cu România, unde a predat și a călătorit frecvent.

„Eu locuiesc deja de 16 ani în Germania, la Berlin. În primul rând, viața m-a dus acolo, viața mea privată. Soțul meu era de acolo, ne-am mutat împreună și am ales să rămân acolo pentru că trebuie să rămâi alături de familia ta, dar din acel loc eu călătoream peste tot. Predam în România - nu am lăsat niciodată România pentru că am simțit că mi se rupe sufletul în două când a trebuit să decid, am avut o panică și am zis că eu nu pot să plec din România, așa că m-a rămas întotdeauna cu un picior în România și cu unul în alte țări.

În Germania a fost bine pentru că am avut colegi foarte drăguți la universitate, am lucrat cu foarte multe voci, care acum sunt studente mai departe sau cântărețe pe scenă. A fost o viață normală și m-am bucurat că pot să fac meseria pentru care am muncit foarte mult”, a spus Lavinia Cherecheș. 

„Am simțit, când m-am mutat în Germania, că nu se vorbește foarte bine despre români"

Lavinia Cherecheș a mai povestit că, deși a simțit prejudecăți față de români în Germania, a avut ambiția să fie apreciată ca persoană, nu pentru naționalitatea sa. Aceasta consideră că fiecare țară are aspecte pozitive și negative, iar despre colegii și cunoscuții săi știe numai lucruri bune, care aduc cinste României.

„Care ar fi cele mai mari provocări pentru un român care își construiește cariera artistică în Europa? Această lipsă de incluziune, o oarecare marginalizare, mă gândesc la anumite prejudecăți pe care le pot avea străinii... Cum ați simțit dumneavoastră?” a întrebat Gabriel Nuță-Stoica. 

„Eu am simțit, când m-am mutat în Germania, că nu se vorbește foarte bine despre români, dar am avut ambiția de a-mi demonstra că eu sunt un om înainte de toate. Tu trebuie să vezi mai întâi omul, nu trebuie să vezi ce fel de naționalitate este. Este o prejudecată în ceea ce privește românii, dar eu cunosc foarte mulți români de calitate, așa că nu știu cine poate să vorbească urât despre asta.

Bineînțeles că se vorbește, ca peste tot. În fiecare țară există elemente pozitive și negative. Despre mine, despre colegii pe care îi cunosc știu numai de bine și fac cinste țării din care ei provin”, a spus Lavinia Cherecheș la emisiunea „Generația globală", de pe DC News și ȘtiriDiaspora.

Video:

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
26 aug 2025, 23:23
Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei
26 aug 2025, 22:48
Un medic dezvăluie vârsta la care exercițiile cardio nu te mai ajută. Ce ar trebui să faci în schimb
26 aug 2025, 23:24
Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna
26 aug 2025, 21:46
Incendiu la Dragonul Roșu, lângă București. Update: O hală, parțial prăbușită / S-a emis mesaj Ro-Alert / video
26 aug 2025, 20:52
Zelenski cere accelerarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea unui plan din partea Occidentului
26 aug 2025, 20:49
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Ești invitată la nuntă în septembrie sau octombrie? Află care sunt culorile vedetă ale toamnei
26 aug 2025, 22:05
Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
26 aug 2025, 20:15
Ucraina relaxează legea marțială: Cine primește permisiunea de a părăsi țara
26 aug 2025, 19:52
Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video
26 aug 2025, 23:08
Noul director Romsilva a fost desemnat. Cine este Jean Vișan
26 aug 2025, 19:09
Surpriză: Țările din UE care se opun confiscării activelor ruseşti de stat îngheţate
26 aug 2025, 19:06
Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Regulile digitale nu discriminează companiile americane
26 aug 2025, 19:18
Concluzia lui Titi Aur după ce a testat șoferii din alte țări europene comparativ cu România / video
26 aug 2025, 18:33
Zeci de mii de bancnote contrafăcute, confiscate în Vrancea. Prejudiciu-record, de 4,1 milioane de euro
26 aug 2025, 18:09
O țară europeană strânge șurubul după valul de accidente cauzate de trotinetele electrice. Ce măsuri vor fi luate
26 aug 2025, 17:25
Tot mai mulți bulgari merg în vacanțe. A crescut și procentul celor care pleacă în străinătate
26 aug 2025, 16:49
Premierul Belgiei recomandă păstrarea activelor rusești înghețate în depozitarul Euroclear
26 aug 2025, 17:12
Incendii record în UE: Peste un milion de hectare de teren au ars în 2025
26 aug 2025, 16:35
Condiții stricte puse de Karol Nawrocki pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Polonia
26 aug 2025, 16:25
Decizia justiției în cazul lui Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale
26 aug 2025, 16:16
Kosovo depăşeşte blocajul politic: Noul preşedinte al parlamentului, ales după patru luni de impas
26 aug 2025, 16:40
Bulgaria, investiție de 1 miliard de euro cu Rheinmetall. Ce vor produce vecinii de la sud
26 aug 2025, 16:05
O fabrică din Buzău a dat lovitura. Oamenii stau la coadă să-și pună de la robinet suc de roșii proaspăt. Prețul pe litru este foarte mic
26 aug 2025, 15:55
Un român și-a uitat nevasta la benzinărie în Germania. Copilul i-a spus după o oră că mama lipsește
26 aug 2025, 15:59
Informație din Washington despre Visa Waiver pentru români
26 aug 2025, 14:56
Haos la Paris. Român urmărit pe străzi de traficanți migranți, salvat în ultima clipă de armată și poliție: "Omoară-l dacă mai filmează"
26 aug 2025, 15:01
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară
26 aug 2025, 13:04
Canicula accelerează îmbătrânirea. Câte zile „pierde” un om din viață din cauza căldurii
26 aug 2025, 13:08
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
26 aug 2025, 13:08
Negocieri secrete între Trump și Putin: În Alaska au fost discutate acorduri energetice ca șansă pentru pace în Ucraina
26 aug 2025, 12:16
Programul "Înscrieri Timpurii" de iarnă cu reduceri de până la 15% pentru Crăciun şi Revelion. Oferte și prețuri
26 aug 2025, 11:02
SUA îl sfidează pe Macron. Ambasadorul care l-a criticat și-a trimis adjunctul la explicații
26 aug 2025, 11:08
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
26 aug 2025, 12:09
Totul e picat într-un stat din SUA: de la site-uri la linii telefonice
26 aug 2025, 10:04
Cele mai sigure și nesigure țări din lume în 2025. România coboară în clasamentul global
26 aug 2025, 10:51
Orașul care trăiește alături de găini. Străzile și parcurile sunt pline! Povestea "invaziei" e unică: Mulţi le găsesc amuzante. Sunt privite ca o atracţie turistică (VIDEO)
26 aug 2025, 10:40
Clădirea Parlamentului a fost distrusă de un incendiu devastator într-o țară insulară
26 aug 2025, 09:04
Zero educaţie rutieră. Concluzia săptămânii la DC Conducem
26 aug 2025, 08:55
Vulcanul Etna face, din nou, spectacol! A fost emisă alertă aeriană după ce a erupt - Video în articol
26 aug 2025, 08:50
O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, vocea românilor din diaspora
26 aug 2025, 08:42
Donald Trump o demite pe Lisa Cook,  guvernator al Fed acuzată de fraudă
26 aug 2025, 08:38
O substanță din ojele semi-permanente va fi interzisă. Comercializarea sau utilizarea ei devine ilegală
26 aug 2025, 09:03
Cine este omul surpriză care ar putea să-l înlocuiască pe Zelenski. Strategia sa pentru președinția Ucrainei
26 aug 2025, 09:22
Bucureștiul are, de luni, autobuz turistic. Biletul, de 14 ori mai scump decât în Brașov: Bine că nu au așteptat 1 septembrie!/ Foarte urât! Atât de scump?
26 aug 2025, 08:26
Rezultate finale Bacalaureat/ Au fost publicate notele la BAC - UPDATE
26 aug 2025, 08:21
Korean Air achiziționează peste 100 de avioane Boeing - VIDEO
26 aug 2025, 08:22
BANCUL ZILEI: Tortul pentru aniversarea soției
26 aug 2025, 07:55
Nu arunca pielea somonului! Trucul unui pescar pentru a o prepara și a evita risipa
26 aug 2025, 01:58
Ce se întâmplă în clădirea în care Mihai Eminescu a lucrat ca redactor la ziarul Timpul / foto în articol
25 aug 2025, 23:28
Brigada Rutieră: Artere închise pentru amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată adiacente străzii Liniei
25 aug 2025, 22:51
Cele mai noi știri
acum 18 minute
O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, artista care face cinste României în diaspora / video
acum 21 de minute
Controversă cu vizita-fulger a lui Nicușor Dan la Guvern: 30 de minute și sursele care se bat cap în cap
acum 28 de minute
Un medic dezvăluie vârsta la care exercițiile cardio nu te mai ajută. Ce ar trebui să faci în schimb
acum 29 de minute
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
acum 44 de minute
Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video
acum 1 ora 4 minute
Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei
acum 1 ora 41 minute
Oana Țoiu, ca Răducioiu. A uitat limba română la „Miunich”
acum 1 ora 47 minute
Ești invitată la nuntă în septembrie sau octombrie? Află care sunt culorile vedetă ale toamnei
Cele mai citite știri
pe 25 August 2025
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
acum 4 ore 52 minute
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
pe 25 August 2025
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
acum 11 ore 43 minute
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
acum 13 ore 59 minute
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel