O substanță din ojele semi-permanente va fi interzisă. Comercializarea sau utilizarea ei devine ilegală

Clasificat ca substanță toxică pentru reproducere și cu potențial cancerigen, TPO nu va mai putea fi utilizat în produse cosmetice începând cu 1 septembrie 2025.

Începând cu 1 septembrie 2025, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) va fi interzis în toate produsele cosmetice din Uniunea Europeană, potrivit Regulamentului (UE) 2025/877 adoptat recent de Comisia Europeană.

Decizia vizează în special lacu­rile de unghii și gelurile cu întărire UV, unde TPO este utilizat ca fotoinițiator, adică ajută la întărirea și polimerizarea gelului sub lampa UV/LED, pentru o manichiură rezistentă și durabilă. TPO este folosit și în industria genelor false. Substanța a fost clasificată drept carcinogenă de categoria 1B, ceea ce înseamnă că prezintă un risc major de cancer pentru utilizatori.

Fără perioadă de tranziție

Regulamentul prevede că, de la 1 septembrie, nu doar introducerea pe piață, ci și furnizarea sau utilizarea profesională a produselor cu TPO devine ilegală.

Produsele aflate deja în stoc sau cumpărate înainte de termen nu mai pot fi vândute, distribuite sau utilizate în saloane.

Profesioniștii, precum tehnicienii de unghii, nu mai au voie să folosească aceste produse pe clienți, deoarece aplicarea în cadrul unei activități comerciale este considerată „punere la dispoziție pe piață”.

Pericolele substanței

Clasificarea TPO ca substanță CMR 1B (cancerigenă, mutagenă, toxică pentru reproducere) a declanșat automat interdicția în temeiul Regulamentului privind produsele cosmetice (CE nr. 1223/2009). Spre deosebire de REACH, unde pot exista perioade de tranziție, legislația cosmetică nu prevede nicio derogare automată.

Chiar dacă în trecut (2015) Comitetul Științific pentru Siguranța Consumatorilor (SCCS) a concluzionat că TPO era sigur până la 5% în anumite geluri profesionale, această opinie a fost depășită de noua clasificare toxicologică.

Impact asupra industriei

Decizia pune presiune în special pe IMM-uri și saloane de înfrumusețare, care trebuie să își retragă stocurile și să caute formule alternative. Comisia Europeană a recunoscut lipsa de flexibilitate a actualului cadru legal și a propus o revizuire a Regulamentului cosmeticelor, dar până la aprobarea acesteia interdicția se aplică integral și fără excepții.

Astfel, din 1 septembrie 2025, produsele cosmetice cu TPO dispar complet din UE, atât de pe rafturi, cât și din saloane, măsura fiind justificată prin protecția sănătății consumatorilor. Totuși, substanța este deja înlocuită de fotoinițiatori de nouă generație, fără HEMA și non-toxici, care oferă aceeași polimerizare eficientă, dar într-o formulă mai sigură și delicată pentru utilizatori.

