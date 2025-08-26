Data publicării:

O substanță din ojele semi-permanente va fi interzisă. Comercializarea sau utilizarea ei devine ilegală

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
pexels-valeriya-939835
pexels-valeriya-939835

Clasificat ca substanță toxică pentru reproducere și cu potențial cancerigen, TPO nu va mai putea fi utilizat în produse cosmetice începând cu 1 septembrie 2025. 

Începând cu 1 septembrie 2025, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) va fi interzis în toate produsele cosmetice din Uniunea Europeană, potrivit Regulamentului (UE) 2025/877 adoptat recent de Comisia Europeană.

Decizia vizează în special lacu­rile de unghii și gelurile cu întărire UV, unde TPO este utilizat ca fotoinițiator, adică ajută la întărirea și polimerizarea gelului sub lampa UV/LED, pentru o manichiură rezistentă și durabilă. TPO este folosit și în industria genelor false. Substanța a fost clasificată drept carcinogenă de categoria 1B, ceea ce înseamnă că prezintă un risc major de cancer pentru utilizatori.

Fără perioadă de tranziție

Regulamentul prevede că, de la 1 septembrie, nu doar introducerea pe piață, ci și furnizarea sau utilizarea profesională a produselor cu TPO devine ilegală.

Produsele aflate deja în stoc sau cumpărate înainte de termen nu mai pot fi vândute, distribuite sau utilizate în saloane.

Profesioniștii, precum tehnicienii de unghii, nu mai au voie să folosească aceste produse pe clienți, deoarece aplicarea în cadrul unei activități comerciale este considerată „punere la dispoziție pe piață”.

Pericolele substanței

Clasificarea TPO ca substanță CMR 1B (cancerigenă, mutagenă, toxică pentru reproducere) a declanșat automat interdicția în temeiul Regulamentului privind produsele cosmetice (CE nr. 1223/2009). Spre deosebire de REACH, unde pot exista perioade de tranziție, legislația cosmetică nu prevede nicio derogare automată.

Chiar dacă în trecut (2015) Comitetul Științific pentru Siguranța Consumatorilor (SCCS) a concluzionat că TPO era sigur până la 5% în anumite geluri profesionale, această opinie a fost depășită de noua clasificare toxicologică.

Impact asupra industriei

Decizia pune presiune în special pe IMM-uri și saloane de înfrumusețare, care trebuie să își retragă stocurile și să caute formule alternative. Comisia Europeană a recunoscut lipsa de flexibilitate a actualului cadru legal și a propus o revizuire a Regulamentului cosmeticelor, dar până la aprobarea acesteia interdicția se aplică integral și fără excepții.

Astfel, din 1 septembrie 2025, produsele cosmetice cu TPO dispar complet din UE, atât de pe rafturi, cât și din saloane, măsura fiind justificată prin protecția sănătății consumatorilor. Totuși, substanța este deja înlocuită de fotoinițiatori de nouă generație, fără HEMA și non-toxici, care oferă aceeași polimerizare eficientă, dar într-o formulă mai sigură și delicată pentru utilizatori.

Citește și: De ce femeile medic din România nu au unghiile făcute

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
O substanță din ojele semi-permanente va fi interzisă. Comercializarea sau utilizarea ei devine ilegală
26 aug 2025, 09:03
Milioane de locuri de muncă libere și sute de mii de șomeri în UE. Care sunt țările care au nevoie urgentă de angajați
25 aug 2025, 13:02
Înțepăturile de albină pot fi fatale. Lucrurile pe care să le faci și să NU le faci în preajma lor
25 aug 2025, 10:17
Ce poți și ce nu poți transporta în UE sau din afara UE: Se ajunge până la amendă sau urmărire penală, pe lângă confiscarea bagajului
25 aug 2025, 09:35
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
25 aug 2025, 09:07
Cutremur, duminică dimineața, în Vrancea
24 aug 2025, 07:40
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
24 aug 2025, 08:35
Călugărițele, "vedetele" neașteptate ale Bucureștiului. Specialiştii explică ce e cu ele
23 aug 2025, 19:02
Aglomeraţie la vama Giurgiu-Ruse. Ce rute ocolitoare sunt disponibile
23 aug 2025, 09:11
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
23 aug 2025, 08:01
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
22 aug 2025, 17:20
Află modificările aduse la programul RABLA 2025. Noile valori ale voucherelor, ce se schimbă
19 aug 2025, 12:32
Hidroelectrica, mesaj de ultimă oră despre facturi. Prețul final facturat
21 aug 2025, 21:33
Ambasada SUA la București, anunț despre vizele spre America, după ce expiră: Începând cu 2 septembrie
21 aug 2025, 20:35
Litoralul pentru Toți, în perioada 1 - 30 septembrie. Tarife și lista unităților înscrise în program
21 aug 2025, 10:16
Alertă de călătorie în Serbia
20 aug 2025, 17:35
Nouă tentativă de fraudă online! Cum este folosită imaginea lui Nicușor Dan - Foto în articol
20 aug 2025, 17:15
Aplicația EPIDS este funcțională. Persoanele eligibile pot solicita online vouchere pentru plata facturilor la energie
20 aug 2025, 16:06
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
20 aug 2025, 09:18
Cum a reușit un român să-și plătească în doar 4 ani creditul la apartament pe 30 de ani și să nu fie „sclavul băncii“
20 aug 2025, 08:23
Cabana Babele, scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
19 aug 2025, 15:09
Doina Covurluiului, muzică, dans și tradiție la Festivalul Internațional de Folclor de la Galați
18 aug 2025, 12:29
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
18 aug 2025, 08:42
Aglomerație pe Valea Prahovei și pe drumurile de la mare. Rute alternative ca să nu stai în coloană
17 aug 2025, 13:27
Cum recunoști un atac de cord la munte. Sfaturile salvamontiștilor pentru amatorii de drumeții
17 aug 2025, 12:46
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români
14 aug 2025, 19:33
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
14 aug 2025, 14:57
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB
14 aug 2025, 14:22
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
14 aug 2025, 12:20
Patriarhul Daniel, mesaj cu prilejul Duminicii Migranților: Păstrați cu sfințenie limba, credința și identitatea noastră românească
13 aug 2025, 13:40
CP: ICI București și BIAS anunță lansarea unei noi colecții de NFT-uri
13 aug 2025, 11:14
Alertă de securitate pentru români. Cine este APT Lazarus: atacă prin oferte de angajare sau actualizări software fictive
13 aug 2025, 10:17
Podul peste Bizdidel, de la intrarea în Pucioasa, a intrat în reparație
12 aug 2025, 16:09
De ce sunt jandarmi cu arme prezenți la metrou - FOTO
12 aug 2025, 14:55
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
12 aug 2025, 08:45
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor
11 aug 2025, 15:21
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
10 aug 2025, 18:28
Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava
08 aug 2025, 13:34
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale
08 aug 2025, 10:55
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri
08 aug 2025, 11:09
Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final
08 aug 2025, 09:25
Cum îți recuperezi permisul de conducere dacă ți-a fost luat pentru neplata amenzilor
07 aug 2025, 22:16
Ion Iliescu, funeralii de stat cu măsuri stricte. Cui nu i se permite accesul și ce gesturi sunt complet interzise
05 aug 2025, 21:44
TPBI prelungește programul a nouă linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor meciului Dinamo - FCSB
01 aug 2025, 13:16
Craiova - Constanța, pe drumul de mare viteză care a fost inaugurat
01 aug 2025, 10:19
SRI, anunț privind transportul lichidelor în bagajul de mână în avion
30 iul 2025, 19:01
Modificare importantă pentru cei care călătoresc cu mijlocul de transport în comun, în București
30 iul 2025, 15:26
Se schimbă controlul la frontierele UE. Modificare din octombrie. Va ști cu nume, amprente digitale și fotografii cine intră și cine iese
30 iul 2025, 15:02
Apă retrasă definitiv de la vânzare în România. ”Este inacceptabil ca, în 2025, să fie comercializată apă ce poate pune în pericol sănătatea populației”
30 iul 2025, 10:16
Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz, de la Roșcani, va fi consolidată și restaurată
30 iul 2025, 10:05
Cutremur de 8,8 grade în Peninsula Kamceatka. Anunț de tsunami în Oceanul Pacific și Japonia
30 iul 2025, 09:03
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
acum 11 minute
626 milioane de euro pentru împădurirea terenurilor agricole: Tara europeană care va transforma 10% din suprafață în păduri până în 2045
acum 36 de minute
Cine este omul surpriză care ar putea să-l înlocuiască pe Zelenski. Strategia sa pentru președinția Ucrainei
acum 37 de minute
Zero educaţie rutieră. Concluzia săptămânii la DC Conducem
acum 53 de minute
Clădirea Parlamentului a fost distrusă de un incendiu devastator într-o țară insulară
acum 55 de minute
O substanță din ojele semi-permanente va fi interzisă. Comercializarea sau utilizarea ei devine ilegală
acum 1 ora 2 minute
Zero educaţie rutieră. Concluzia săptămânii la DC Conducem
acum 1 ora 8 minute
Vulcanul Etna face, din nou, spectacol! A fost emisă alertă aeriană după ce a erupt - Video în articol
Cele mai citite știri
pe 25 August 2025
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 25 August 2025
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
pe 25 August 2025
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
pe 25 August 2025
Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România
pe 25 August 2025
Scandalul răsturnării conducerii Romsilva: Ce face astăzi Ministerul condus de Diana Buzoianu
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel