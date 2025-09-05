Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români

Autor: Mihai Ciobanu | Categorie: Stiri

Mariana Daina, cea mai tânără femeie director din cea mai mare companie financiară din Germania, este invitata ediției de astăzi a emisiunii Generația Globală, care se va difuza, începând cu ora 15.00, pe canalele ȘtiriDiaspora, DCNews și DCNewsTV.

În ediția de astăzi a emisiunii Generația Globală continuăm seria dialogurilor cu români care inspiră prin parcursul lor profesional internațional și prin modul în care își păstrează vie legătura cu limba și cultura română. Mariana Daina este director în cadrul Deutsche Vermögensberatung DVAG, cea mai mare companie de finanțe din Germania.

Ea a ajuns să conducă o echipă de consultanți formată exclusiv din români și spune cu mândrie că acești oameni fac cinste României acolo unde competiția este acerbă, iar excelența este standardul de zi cu zi.

Vorbim despre parcursul ei profesional, despre ce înseamnă să construiești succesul de la zero într-o altă țară și despre cum se păstrează identitatea românească într-un mediu internațional. 

Emisiunea "Generația globală" se difuzează pe canalele de Youtube și paginile de Facebook ale platformelor ȘtiriDiaspora și DCNews.

Youtube video image

Despre "Limba noastră, povestea noastră"

Prin intermediul proiectului "Limba noastră, povestea noastră" încercăm să creștem gradul de informare în comunitățile de români din străinătate cu privire la oportunitățile existente de învățare a limbii române de tip „Limbă, Cultură și Civilizație Românească” - LCCR, școli de duminică, cursuri în școli publice, etc. Totodată, vom promova elitele educaționale din diaspora, cu accent pe profesorii și voluntarii implicați în predarea limbii și culturii românești. 

În cadrul seriei de emisiuni „Generația globală” veți cunoaște români de succes din diaspora care au reușit în diverse domenii și care pot oferi modele de inspirație pentru tineri. Totodată, vom explora experiențele tinerilor români din diverse țări, provocările cu care se confruntă în sistemele educaționale străine și cum pot valorifica educația pentru un viitor de succes. Nu în ultimul rând, vom afla povești ale tinerilor români care au obținut burse la universități de prestigiu din străinătate și care împărtășesc strategiile lor pentru excelență în educație.

