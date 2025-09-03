O pisică a fugit de acasă de două ori până la un bar aflat la peste 50 de kilometri distanță - Imagini virale

O pisică aventuroasă din Lincolnshire a devenit vedetă, după ce a fugit de acasă de două ori și a apărut la același bar, aflat la peste 50 de kilometri distanță. Patronul l-a postat pe pagina de Facebook, declarând că este un „client de onoare”.

Peanut, o pisică în vârstă de un an, a dispărut de acasă în luna iulie, spre îngrijorarea stăpânilor săi, Charley Rawlings și Sam Bharma. În mod surprinzător, felina a fost găsită într-un pub din Nottingham, la mai bine de 50 de kilometri de locuința sa din Lincolnshire.

Personalul de la Vat & Fiddle Taproom a observat imediat că pisica se simțea confortabil printre clienți. Peanut a fost alintat, fotografiat și chiar poreclit Screech din cauza mieunatului său distinctiv.

„Iată-l pe noul nostru prieten blănos care a vizitat pub-ul în ultimele săptămâni. De ce nu intrați să vedeți dacă o puteți repera prin pub?!”, au scris angajații pe pagina de Facebook a localului, alături de imagini cu pisica alintându-se de patroni.



Reîntâlnirea emoționantă cu stăpânii

După ce postările pe rețelele de socializare nu au dus la găsirea familiei, echipa barului a dus pisica la veterinar. Acolo, microcipul a dezvăluit identitatea stăpânilor.

„Personalul de la veterinar a spus că a stat la o berărie, așa că am tastat pe Facebook ‘berăria pisicii Nottingham’ și au apărut toate postările pe care le făcuseră!”, a povestit Charley Rawlings pentru Daily Mail.

Stăpâna lui a reacționat emoționată la una dintre postări: „Acesta este băiatul nostru minunat Peanut, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați ajutat să-l găsim! A ajuns la voi tocmai din Lincoln și a împlinit un an în timp ce era dispărut, așa că cel puțin a putut să-și petreacă ziua de naștere într-un pub”.

Peanut, vedetă locală

Deși părea că povestea s-a încheiat, Peanut nu a rezistat tentației. La câteva săptămâni după ce a fost recuperat, pisica a reușit din nou să dispară și, în mod incredibil, a reapărut la același pub din Nottingham.

„Unii dintre voi s-ar putea să vă amintiți de Peanut, vizitatorul nostru blănos din Lincoln, care chiar și-a sărbătorit prima zi de naștere la Vat and Fiddle. Ei bine... el a făcut o întoarcere surpriză la fabrica de bere vineri!”, a scris Castle Rock Brewery pe Facebook.

Glumind pe seama aventurii, echipa barului a adăugat: „Se pare că Peanut s-a întors pentru a-și încasa punctele de loialitate!”.

Cum a reușit pisica să parcurgă de două ori distanța de peste 50 de kilometri rămâne un mister.

„Auzi de pisici dispărute care apar la kilometri depărtare de casă, dar nu și de pisici care fac asta de două ori și în același loc”, a subliniat Charley Rawlings.

Managerul pub-ului, Danny Storer, a declarat pentru presa locală că Peanut a fost un musafir apreciat: „Ne place să-l avem prin preajmă și este întotdeauna binevenit, dar nu sunt sigur că părinții lui sunt încântați de obiceiul lui”.

În timp ce stăpânii speră ca pisica să rămână, în sfârșit, acasă, Peanut a devenit deja o mică celebritate în Nottingham și în toată lumea. Postările cu aventurile lui au strâns sute de aprecieri și comentarii, iar patronii pub-ului îl consideră „client de onoare”.

