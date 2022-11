O nouă moarte suspectă în Rusia. Un colonel în vârstă de 44 de ani a murit după ce a fost împușcat în piept de 5 ori

Un comandant rus implicat îndeaproape în războiul lui Vladimir Putin a fost găsit împușcat în biroul său. Colonelul Vadim Boyko, în vârstă de 44 de ani, care a fost implicat în campania de mobilizare, ar fi avut "multiple răni de gloanțe", scrie The Sun. El a fost șef adjunct al prestigioasei școli navale superioare "Makarov Pacific" din Vladivostok.



S-a raportat că a venit la muncă, a intrat în biroul său și, la scurt timp, s-au auzit cinci împușcături. Un alt ofițer a auzit împușcăturile și s-a grăbit să vadă ce s-a întâmplat. Atunci i-a găsit cadavrul.

Sinucidere sau crimă?

Presa din Rusia a scris inițial că a fost o "sinucidere". Totuși, colonelul este cel mai recent om din personalul de conducere care a murit în circumstanțe misterioase. Povestea sinuciderii a fost rapid pusă sub semnul întrebării, deoarece colonelul ar fi trebuit să se împuște în piept de cinci ori. În plus, nu a fost găsit niciun bilet de sinucidere.



BAZA , o publicație rusă care are legături strânse cu forțele de ordine, a raportat că anchetatorii criminaliști au găsit cinci carcase și patru pistoale Makarov lângă colonelul mort. Astfel, informația a contestat ipoteza potrivit căreia colonelul s-ar fi putut împușca în piept de cinci ori. Sursa citată a mai scris că Boyko era responsabil pentru lucrul cu recruții, adică acei ruși care au fost recrutați în mobilizarea în masă a lui Vladimir Putin.



Mii de ruși neantrenați sunt chemați de către Vladimir Putin să lupte, într-o încercare disperată de a susține războiul său eșuat din Ucraina. Rusia s-a lăudat că aproximativ 82.000 de recruți erau pregătiți pentru fi trimiși în prima linie. Mutarea este văzută ca o încercare disperată de a opri contraofensiva în creștere a Ucrainei.

Boyko, tată a doi copii, a fost, de asemenea, responsabil cu armamentul și muniția la academia de elită.

Un alt colonel rus, găsit mort acum o lună

Luna trecută, cadavrul colonelului Roman Malyk, în vârstă de 49 de ani, a fost găsit pe un gard din aceeași regiune - Primorsky. Acesta era responsabil de înrolarea în campania haotică de mobilizare a lui Putin, în districtul său. Și în acest caz inițial s-a vorbit despre sinucidere, dar ulterior a fost deschisă o anchetă pentru crimă. Totuși, cinci zile mai târziu, anchetatorii au susținut că sinuciderea a fost cauza probabilă a morții.

Canalul Telegram FederalPress a raportat că rudele și prietenii lui Malyk contestă rezultatul anchetei, insistând că acesta era "echilibrat și încrezător în sine".



Malyk, un bărbat căsătorit și tată a doi copii, a fost un veteran al războiului Rusiei în Cecenia, iar prietenii și familia au negat cu fermitate că acesta s-ar fi putu sinucide. El a fost responsabil de înrolare în districtul Partizan și zonele învecinate din regiunea Primorsky.

Morțile suspecte vin după ce Rusia s-a așteptat în mod prostește să avanseze în Ucraina și să fie primită ca "eliberator", dar s-a confruntat cu o ripostă aprigă. Orașele și regiunile ocupate la începutul războiului de la sfârșitul lunii februarie sunt acum recuperate de ucraineni. Viitorul lui Putin este acum văzut de mulți ca fiind direct legat de soarta războiului, mai ales că a anexat oficial părți din estul Ucrainei.

