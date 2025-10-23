€ 5.0831
Data actualizării: 10:41 23 Oct 2025 | Data publicării: 10:20 23 Oct 2025

O nouă eră de instabilitate globală? Ce a spus Putin în 2003, când SUA a atacat Irak
Autor: Florin Răvdan

vladimir putin Sursa foto: Agerpres
 

Lordul McConnell de Glenscordale, membru în Casa Lorzilor din Parlamentul Marii Britanii, a explicat, în cadrul Aspen-GMF Forum Bucharest, la ce trebuie să ne aşteptăm în viitorii ani.

Urmează o nouă eră de instabilitate globală? Iată ce i-a spus Vladimir Putin în 2003, când SUA a atacat Irak. 

"Sunt trei motoare ale instabilităţii globale, aşa cum o vedem noi azi. Nu e vorba doar despre pandemie, nu e vorba doar despre schimbările climatice sau economice din lume, şi nu e vorba doar despre creşterea unor lideri autoritari în lume. Cred că e vorba şi despre bătălia pentru resurse naturale limitate. 

În plus, la nivelul ţărilor s-a trecut şi la o politică a identităţii. Cred că politicienii cu state vechi au înţeles greu asta şi s-au adaptat şi mai greu. 

În al treilea rând, e vorba de interacţiuni. O dată cu creşterea amplorii internetului, a reţelelor sociale, e mai uşor să accentuezi divizarea. Şi să foloseşti divizarea. 

Toate astea duc la instabilităţi exagerate la nivel global.

Cred că cei care cred în reguli, dar şi în valori sănătoase, au fost foarte mult timp naivi cu privire la schimbările care au loc în societate. Ceilalţi au fost cu un pas înainte. Din nefericire, noi, cei care credem în reguli, dovezi, respect, trebuie să recuperăm teren şi trebuie să ne revenim. Trebuie să devenim mai direcţi.

Îmi aduc aminte că l-am întâlnit pe Vladimir Putin în 2003. Unul dintre lucrurile pe care mi le amintesc de atunci, imediat după ce americanii au intrat în Irak, este că l-am întrebat dacă atunci se vor schimba relaţiile politice şi diplomatice cu Orientul Mijlociu. El a zâmbit şi a spus că acest lucru este foarte bun pentru Rusia. În timp ce noi ne chinuiam, practic, să ni-l facem aliat, el gândea cu mulţi ani în viitor. Ne-am prins greu", a declarat lordul McConnell. 

Forumul Aspen GMF de la Bucureşti este o reuniune strategică, dar şi un eveniment diplomatic de marcă, unde lideri globali discută despre Marea Neagră şi regiune, discuţiile cuprinzând probleme de natură trans-atlantică.

De asemenea, prin intermediul Forumului Aspen-GMF Bucureşti, se formează şi un proces de reflecţie asupra regiunii ţi asupra impactului său în agendele internaţionale. Situat la punctul de răscruce al Europei, Bucureştiul oferă un punct unic de vedere pentru examinarea dimensiunilor europene ale perturbărilor globale, dar şi pentru facilitarea unui dialog mai larg şi incluziv. 

