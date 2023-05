O furtună puternică a lovit Ankara. O canapea a fost văzută zburând pe deasupra capitalei Turciei - Video

O furtună puternică a lovit Ankara, capitala Turciei, iar rafalele de vânt au fost atât de puternice încât au doborât copaci și au spulberat acoperișurile clădirilor.

Pe lângă pagubele însemnate, rafalele de vânt, care au atins 78 de kilometri pe oră, au luat pe sus o canapea de exterior, iar localnicii au fost surprinși să vadă canapeaua zburătoare deasupra capitalei, așa că au filmat imediat momentul, scrie telegraph.co.uk.

Onur Kalmaz, care a filmat videoclipul, a declarat pentru agenția de știri turcă Demirören Haber Ajansı că nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, iar canapeaua a aterizat intactă chiar în grădina sa.

Inundațiile din Italia au produs pagube de 1,5 miliarde de euro pentru culturile agricole

Inundaţiile din regiunea Emilia-Romagna este posibil să fii provocat pagube de 1,5 miliarde de euro culturilor agricole, potrivit unei estimări preliminare a asociaţiei fermierilor italieni Confagricoltura, transmite Bloomberg.

Aceasta este prima estimare a impactului ploilor torenţiale care au lovit în ultimele zile regiunea Emilia-Romagna, din nordul Italiei, care are o densitate ridicată de IMM-uri.



Agenţia de presă ANSA informează că 13 persoane şi-au pierdut viaţa şi aproximativ 10.000 au fost strămutate în regiunea Emilia-Romagna, în timp ce salvatorii încearcă în continuare să ajungă la zeci de sate şi ferme care sunt izolate din cauza apelor.



Per total, impactul inundaţiilor asupra stocului de locuinţe al Italiei ar putea ajunge la trei miliarde de euro pe an, conform unui studiu recent al Băncii centrale a Italiei. Emilia-Romagna, traversată de râul Po, cel mai mare fluviu din Italia, şi afluenţii săi este regiunea italiană cea mai expusă la pagubele provocate de inundaţii, se arată în studiul citat. Pierderile anuale preconizate din cauza inundaţiilor sunt estimate la 0,71% din valoarea stocului de locuinţe din regiune. În Italia aproape 5% din valoarea locuinţelor riscă să fie pierdută ca urmare a unor grave inundaţii în următorii 20 până la 50 de ani, se mai arată în studiul Băncii centrale a Italiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News