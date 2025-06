O femeie din Neamț a luat BAC-ul la 75 de ani - FOTO în articol

O femeie în vârstă de 75 de ani din localitatea Horia, județul Neamț, a demonstrat că niciodată nu este prea târziu pentru educație. După o viață dedicată familiei, ea a reușit să promoveze examenul de Bacalaureat, susținut pentru prima dată.

Ioana Păduraru Rusu și-a întrerupt studiile în tinerețe pentru a-și crește copiii, iar mai târziu a avut grijă și de nepoți. Când aceștia au crescut, s-a întors în băncile școlii, înscriindu-se la cursurile serale ale Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din Horia.

„Mi-am ajutat copiii, nepoţii, fraţii, m-am sacrificat pentru ei, dar nu îmi pare rău. Însă nu m-am lăsat şi am hotărât să fac liceul şi să susţin Bacalaureatul, şi am promovat. A fost un pic de stres, dar am reuşit”, a femeia, potrivit Agerpres.

A obținut media generală 6,36, cu note de 5,15 la Română, 5,95 la Matematică și 8 la Biologie. Deși inițial își dorea să urmeze Facultatea de Psihologie și Pedagogie la Iași, a decis că, pentru moment, va merge mai departe cu studiile postliceale în domeniul Controlului calității alimentelor, tot în cadrul liceului.

„Vreau să rămân o pată de culoare pentru această şcoală”, a mai spus femeia.

Directorul unității de învățământ, profesorul Viorel Stan, a subliniat impactul pozitiv al acestei reușite: „Doamna se constituie într-un exemplu pozitiv pentru toţi elevii. A muncit pentru aceste rezultate, fiind ajutată de colectivul de cadre didactice. Am rămas plăcut surprins, dar și avea toate calitățile și premisele succesului la acest examen”.

Mesajul conducerii liceului

Conducerea liceului i-a transmis femeii un mesaj public plin de admirație, pe pagina de Facebook a instituției:



„Felicitări din toată inima pentru această reuşită extraordinară, doamna Ioana! Ați demonstrat nu doar că vârsta rămâne un număr, ci și că setea de cunoaștere, ambiția și perseverența nu au termen-limită. Ați devenit un adevărat model pentru toate generațiile — o inspirație vie care ne arată că niciodată nu este prea târziu să ne urmăm visurile și să luptăm pentru ele.



Promovarea examenului de Bacalaureat este o performanță pentru oricine, dar în cazul dumneavoastră, la 75 de ani, ea capătă o profunzime aparte. Este dovada clară că înțelepciunea acumulată în timp, împletită cu muncă susținută și o voință de fier, poate muta munții din loc. Prin exemplul dumneavoastră ați scris o lecție de viață pe care niciun manual nu o cuprinde”.

