O femeie din Bistriţa-Năsăud, bătută de soț, deși avea ordin de protecţie împotriva lui

Deși o femeie din Bistriţa-Năsăud avea ordin de protecţie împotriva soțului ei, a fost agresată fizic de către acesta.

Un nou caz de violență în familie, într-un perioadă în care parcă au explodat numărul femicidelor în România. De această dată este vorba despre o femeie din Târlişua care, deși avea ordin de protecţie împotriva soțului ei, a fost agresată fizic de către acesta. Bărbatul de 28 de ani a fost arestat preventiv, marţi, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.



Agresiunea asupra femeii s-a produs în seara zilei de luni, iar bărbatul a fost depistat ulterior de către poliţişti la un bar din localitatea de domiciliu.

Bărbatul a fost depistat de poliţişti la un bar din localitate





"În fapt, în seara de 15 septembrie a.c., în jurul orei 21:00, o femeie din Târlişua a sesizat poliţiştii cu privire la faptul că a fost agresată de soţul ei. La faţa locului, poliţiştii au constatat că împotriva bărbatului de 28 de ani a fost emis ordin de protecţie provizoriu, iar acesta s-ar fi deplasat la domiciliul femeii şi ar fi agresat-o fizic, încălcând astfel măsurile dispuse. Bărbatul a fost depistat de poliţişti la un bar din localitate şi condus la sediul Poliţiei pentru audieri", a informat IPJ, transmite Agerpres.



Iniţial, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar marţi Judecătoria Beclean a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.



Acesta este cercetat pentru încălcarea măsurilor prevăzute în ordinul de protecţie şi violenţă în familie.

