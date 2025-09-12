Caz șocant în Călărași: Tânără de 21 de ani, sechestrată și bătută timp de 5 zile de propriul iubit

O tânără din Călărași a fost sechestrată, legată și bătută de către iubitul ei timp de 5 zile.

Un tânăr de 21 de ani, din municipiul Călăraşi, a fost arestat preventiv după ce şi-a sechestrat concubina, a legat-o cu bandă adezivă şi i-a interzis să răspundă la telefon. Situația a ieșit la iveală după ce mama victimei a alertat autorităţile, bănuind că fiica sa se află în pericol, întrucât nu mai răspundea la apeluri. Ajunși la fața locului oamenii legii au descoperit că individul o ținea închisă pe iubita sa și că femeia a fost bătută timp de 5 zile.

„În perioada 05.09.2025 – 10.09.2025, inculpatul, în vârstă de 21 ani, prin constrângere fizică, constând în lovituri repetate cu pumnii şi picioarele aplicate victimei pe toată suprafaţa corpului, care i-au produs leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată la un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale şi prin ameninţări repetate, ar fi lipsit-o de libertate în mod ilegal pe persoana vătămată, în vârstă de 21 ani, în apartamentul inculpatului din municipiul Călăraşi”, se precizează într-un comunicat transmis vineri de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi.

Tânărul a fost arestat

Conform procurorilor, tânărul i-ar fi restricţionat victimei accesul la telefon şi ar fi legat-o de mâini şi picioare cu scotch, pentru a o împiedica să ceară ajutor sau să fugă din apartament. Reprezentanţii Parchetului au menţionat că cei doi aveau o relaţie consensuală. Mama fetei de 21 de ani a fost cea care a cerut sprijinul autorităţilor.

Pe 11 septembrie, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a inculpatului, iar Judecătoria Călăraşi a emis mandat de arestare pe numele său. Bărbatul este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, violenţă în familie şi distrugere.

