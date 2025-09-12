Data actualizării: | Data publicării:

O familie de români abia întoarsă din America critică România: „Vă spun sincer, regret că m-am întors”

O femeie stabilită recent în România, după ce a locuit în Chicago, SUA, a povestit pe Facebook pe „Grupul întorșilor acasă” experiențele neplăcute prin care a trecut de când s-a reîntors cu cei trei copii. Postarea sa a generat un val de comentarii, atât de susținere, cât și de contestare.

 

„Vă spun sincer, regret că m-am întors. Suntem întorși din Chicago de vreo lună aproximativ. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”, a scris românca, adăugând că impactul întoarcerii a fost mai dur decât se aștepta.

Femeia a enumerat mai multe situații care au marcat-o în această perioadă.

1. Nivel ridicat de agresiune asupra femeilor: „Am avut bărbați care m-au înjurat când eram cu cei 3 copii mici doar pentru că le-am spus să mă lase să trec cu căruciorul și mașina era proaspăt plecată pe trotuar”.

2. Comentarii neplăcute despre copii: „Multă lume își permite să îți educe copilul. „Ia uite să îți fie rușine la 3 ani să stai în cărucior!“. De asemenea, un bărbat a țipat la copilul meu ca nu i-a convenit lui cine știe ce”.

3. Scumpiri și lipsă de calitate: „Nu se oferă o calitate asupra a ceea ce dorești”, a subliniat femeia.

Totuși, ea a recunoscut că există și aspecte pozitive: „Oamenii socializează între ei cu ușurință, copiii au proprietate oriunde. Desigur, abia m-am mutat, deci poate lucrurile se pot schimba”.

Citește și: Psihoterapeutul Cosmin Bara explică lupta copiilor români crescuți în străinătate: „Apare sentimentul de a fi între două oglinzi” / VIDEO

Reacții din partea altor români

Mulți membri ai grupului i-au oferit încurajări și au relatat experiențe similare. Un internaut a explicat că unele remarci dure sunt parte dintr-un mod vechi de gândire:

„‘Ia uite să îți fie rușine la 3 ani să stai în cărucior’ e forma lor de socializare, repetă clișee vechi pentru că nu au alte argumente, dar își doresc să socializeze. Eu am întâlnit într-un magazin o mămică tânără care tot repeta unui bebeluș de vreun an și jumătate ‘nu pune mâna că te bat’. Am zâmbit pentru că era evident că nu voia să facă acel lucru, dar suna foarte urât și mi-a atras atenția”.

Citește și: Mesajul pe care-l așteaptă românii din diaspora ca să se întoarcă acasă. ”Nu putem șterge cu buretele aceste lucruri”

Nu toată lumea i-a împărtășit opinia. Un alt român a considerat că viața în România este mult mai sigură decât în orașul american din care s-a întors femeia:

„Dacă ați fi fost întorși din alt stat mai bun din America poate aș fi înțeles, dar să vii din Chicago ar trebui zi și noapte să-i mulțumești lui Dumnezeu că ați lăsat Chicago pentru viața din România. Chiar zilele acestea Trump a trimis miliția peste ăștia în Chicago să calmeze violența și crimele. Săptămânal sunt aproximativ 400 de crime în Chicago. Mergi pe stradă sau la metrou și ești într-o zonă de siguranță 0. Poate veți spune că stăteați într-un cartier liniștit, dar asta nu vă garanta că într-o zi un demonizat nu va intra într-o școală și va măcelări o grămadă de copii, că doar în America toți au acces la arme”.

Postarea româncei a scos la iveală diferențele de percepție dintre viața în România și cea din Statele Unite. Dacă pentru unii, întoarcerea acasă aduce dezamăgiri și frustrări, alții consideră că, în ciuda neajunsurilor, România rămâne un loc mai sigur și mai potrivit pentru a crește copii decât unele orașe americane marcate de violență.

