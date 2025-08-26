O fabrică din Buzău a dat lovitura. Oamenii stau la coadă să-și pună de la robinet suc de roșii proaspăt. Prețul pe litru este foarte mic

Românii s-au strâns la fabrica din Buzău să ia suc de roșii proaspăt. În această perioadă, este la mare căutare.

Zeci de oameni așteaptă zilnic la rând, în Buzău, în mașini aliniate pe Șoseaua Spătarului pentru a-și cumpăra suc de tomate, proaspăt scos din linia de producție. Aceasta este singura fabrică de procesare a tomatelor din Buzău. Clienții vin cu bidoane mari să cumpere suc de roșii proaspăt făcut la un preț mic, neschimbat de câțiva ani. ”Stau de pe la 11 și ceva să luăm suc de roșii, să facem și noi bulion. E natural, pentru că am văzut tirurile cu roșii aduse acum” a spus o clientă pentru stiridebuzau.ro. Autoturismele au format deja o coadă de sute de metri.

De fabrica din Buzău n-au auzit doar buzoieni. Unii cumpărători vin de la sute de kilometri. ”Sunt din Popești Leordeni, Ilfov. Am luat și anul trecut și e foarte bun, ieftin, pentru că asta se caută. Venim și la anul, prețul e de vreo patru ani la fel, 3,50 lei” spune un șofer care așteaptă în coadă.

Sucul de roșii aici este turnat ca la cișmea în recipientele oamenilor, aduse de acasă. Gospodarii spun că ies mai bine astfel decât dacă ar fi cumpărat roșii din piață. ”Tot ce mai au aceștia de făcut este să adauge ingrediente, sare și alte condimente, și doar să-l mai fiarbă puțin, 10 - 15 minute”, declară Ancuța Iacob, responsabil de calitatea produselor.

Reprezentanții fabricii buzoiene spun că și-au permis să păstreze prețul de producție din anii trecuți, datorită automatizării complete a liniei de procesare și a stocului mare de tomate recoltate de pe câmp.

”Anul trecut am procesat 600 de tone, de la furnizorul nostru din Ialomița, Sinești, iar anul acesta sperăm ca producția să ajungă la zece mii de tone”, mai spune Ancuța Iacob.

Fabrica din Buzău va mai produce suc de roșii până la finalul lunii septembrie.

