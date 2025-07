O clădire a Ministerului Economiei, închiriată timp de 18 ani, a adus ZERO lei la stat. "Mi-au spus să nu sparg buba"

Într-un moment în care guvernul Bolojan anunță măsuri dure de austeritate și apar tot mai des tensiuni sociale și politice, statul român continuă să comită greșeli greu de explicat. În loc să strângă rândurile și să eficientizeze administrarea resurselor publice, iese la iveală un nou caz de nepăsare instituțională și risipă - o clădire de birouri a Ministerului Economiei, situată chiar în București, a fost practic „pierdută” timp de aproape două decenii.

Ministrul Radu Miruță, a făcut public un caz revoltător. O clădire de 1.500 mp, cu 54 de birouri, era folosită de diverse firme fără ca statul să încaseze un leu din chirii, deși spațiile erau subînchiriate la prețuri bune. El a anunțat că a dispus evacuarea, astfel încât Ministerul Economiei să preia controlul și să valorifice corect patrimoniul public.

"Poate ați mai auzit de furat cu sacul, cu remorca sau cu portbagajul...Dar cu clădirea întreagă?! Asta sigur e nouă. Mi s-a spus să nu sparg buba, să-i las si eu cum i-au lăsat și alții până acum. Transmit un singur mesaj: exclus!

Am descoperit, cu mare stupoare, că Ministerul Economiei deține în București o clădire de 1.500 mp, cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme, dar de 18 ani Ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar daca ele sunt închiriate si subînchiriate. Da, ați citit bine: ZERO lei timp de aproape două decenii in timp ce alții încasau bani frumoși.

Cum a fost posibil? Simplu: pentru că li s-a permis. Vedeți și in video de mai jos. Dar lucrurile nu mai pot continua așa.

Am dispus evacuarea, statul roman va putea utiliza pentru stat o clădire întreagă de birouri, iar Ministerul va încasa chiria, iar șmecherașii nu", a explicat Ministrul Radu Miruță.

"Este un contract care la final are o clauză ce spune că dacă nu cere niciuna dintre părţi întreruperea lui, se prelungeşte automat în fiecare an"

Ministrul Economiei a povestit, în interviul cu Alessandra Stoicescu, cum a aflat despre această situație și a vorbit despre tăcerea și influențele care au ținut ascuns acest aranjament timp de ani de zile.

"Dincolo de ce am spus în spaţiul public, am luat şi nişte măsuri pentru fiecare dintre aceste situaţii descrise. În companiile de stat s-a început o introducere de criterii noi de performanţă şi de proceduri de selecţie. Însă realitatea frizează absolut orice imaginaţie. La începutul mandatului, adică acum 2-3 săptămâni, veniseră la mine nişte angajaţi să le semnez un acord pentru a închiria din privat nişte spaţii pentru că nu mai au loc. Dacă nu au loc, nu au loc, dar trebuia să găsesc o metodă - chiar nu mai are ministerul ăsta niciun birou? Daţi-mi o hârtie că nu mai există niciun birou. Nu a mai venit a doua zi nicio hârtie. La un moment dat, primesc totuşi o hârtie cu adresa Strada Olteniţei nr. 225, despre care eu ştiam că nu e arondată ministerului, şi am început să întreb ce-i cu ea. Nimeni nu spunea nimic.

În minister am întrebat directori de direcţie, spuneţi-mi şi mie ce este cu această adresă, ce clădire este acolo. De fapt, este o clădire cu 54 de birouri, pe trei etaje, 500 de mp utili pe fiecare etaj, perfect funcţională. Proprietatea ministerului, dată prin hotărâre de guvern. De 18 ani este închiriată fără ca ministerul să ia un leu. Am mers acolo şi ceea ce vedeţi e pur şi simplu o siglă în spatele căreia se ascund nişte mizerii pe care statul român le tolerează de 20 de ani, pentru care se încasează chirii între 200 şi 4.800 de euro fără TVA. E o clădire care nu produce 10 bani pentru covrigi, e o clădire care produce zeci de mii de euro, nu de un an, nu de doi ani, de 18 ani. Şi până acum nimeni nu s-a dus să îi tragă de mânecă să le spună că e prea mult

În anul 2004 a existat o facilitate pentru nişte incubatoare de afaceri, în baza cărora s-a dat un spaţiu. Contractul a fost valabil 12 luni cu prelungire încă 12. Asta a fost din 2004 până în 2005 şi încă o prelungire până în 2006, prin Agenţia Naţională a Forţelor de Muncă. În 2012, ministerul a primit prin hotărâre de guvern această clădire unde, cu ani în urmă, exista situaţia asta. După ce a primit această clădire, a moştenit-o cu cei care locuiau acolo şi care o foloseau ilegal din 2006. Este un contract care la final are o clauză ce spune că dacă nu cere niciuna dintre părţi întreruperea lui, se prelungeşte automat în fiecare an. Şi nu e doar atât. Pentru ca în acel contract poate exista procedura asta doar dacă eşti incubator de afaceri, adică dreptul pentru care s-a primit clădirea asta acum 20 de ani era când îndeplinea condiţia de incubator. Am mers la ministerul pe care îl conduc. Incubator de afaceri este o etichetă dată din partea ministerului. Ministerul a dat o hârtie oficială care spune că acel centru de inovare nu a fost niciodată incubator de afaceri. Nu te prevalezi doar de faptul că ai avut o clauză pe care niciun ministru nu a vrut să o întrerupă de 18 ani, ci chiar de faptul că nu erai în situaţia de a putea să ai acel contract pentru că tu nu ai fost incubator de afaceri", a completat acesta.

