Ministrul Economiei reclamă presiuni: Mi s-a sugerat să nu deranjez niște obisnuințe în stat

Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că a început să simtă presiuni și rezistență după ce a adus în discuție salariile și criteriile de performanță ale directorilor din companiile de stat.

"Eu am vorbit despre criteriile de performanță pe care le au acești directori (din companiile de stat n.r.). Sunt în toate companiile de stat cam aceleași criterii de performanță. Dacă te uiți, în primul rând, nu au criterii de performanță specifice activității. Au niște criterii de performanță pe niște variabile economice care de la an la an n-au nicio creștere (...) Este aceeași cifră în fiecare an. Se consideră că ești performant faptul că e aceeași cifră, care e proastă. Mai mult decât atât, dacă îndeplinești, spre exemplu, în cazul celor de la Salrom, doar 75% din țintele foarte jos asumate, se consideră că nu ești demis. Ești demis doar dacă ajungi la 50% din țintele care, oricum, sunt foarte jos. Evident că statul român (a conceput aceste contracte de mandat), dar statul român e compus din mai multe feluri de oameni", a declarat Radu Miruță la Antena 3 CNN.

Ministrul Economiei: Am început să simt rezistență, presiuni

"E o rezistență, o simt și eu. De când am început cu Salrom, am început să simt rezistență, presiuni, în sensul ca lucrurile pe care le spun la televizor să nu le fac, ceea ce nu va fi cazul (...) Știți cum apar presiunile astea? Îți spune un cunoscut că l-a sunat nu știu cine și l-a rugat să te roage să te întâlnești cu ei, că au auzit că vei micșora indemnizațiile astea și că te vei uita la niște contracte care s-au făcut acolo. Nu au ajuns să-mi spună 'îți iau gâtul dacă faci asta'. Simt lucrurile astea. Unele mi se spun direct, unele indirect. Când voi avea dovada acestor lucruri, o voi face și publică, și la instituțiile statului. Însă e lesne de înțeles că atunci când deranjezi niște interese foarte ușor tangibile în statul român, superi. Dar n-am nicio problemă", a mai declarat Miruță.

Întrebat câte telefoane a primit, Radu Miruță a răspuns: "Un telefon și două discuții "umane", nu telefonice. Adică, discuții directe, în care mi s-a spus că nu e bine să mă apuc să deranjez niște obișnuințe în statul român (...) Ei sunt foarte abili, încearcă prin cuvinte greu cuantificabile pe Codul Penal să îți dea de înțeles că nu e bine, că deranjezi și că ar fi bine să lași același modus operandi. Nu îl voi lăsa".

Ministrul a fost întrebat și dacă ia în calcul să facă o plângere la Parchet.

„Dacă voi avea dovezi suficiente încât să fie relevantă, da. În momentul de față e doar așa, o "iradiere" pe care o simt de jur-împrejur, pe marginea acestui lucru”, a spus Radu Miruță.

