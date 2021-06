O asistentă anti vaccinare din Marea Britanie, lăsată fără drept de practică. Plângeri similare la Colegiul Medicilor, împotriva Adinei Alberts

În luna iulie 2020, Shemirani fusese suspendată provizoriu timp de 18 luni, dar ulterior s-a recurs la interzicerea practicării profesiei. NMC a emis un ordin permanent de radiere, astfel că cel puţin pentru următorii cinci ani, aceasta nu va putea practica meseria de asistentă medicală. Ulterior, va avea dreptul să facă apel la această decizie.

Comisia a constatat că Shemirani “a încercat să încurajeze oamenii să acționeze contrar îndrumărilor de sănătate publică emise de guvernul britanic prin răspândirea acestor informații prin intermediul platformelor de socializare și la evenimentele publice”, dar şi "intenţia repetată de a acţiona într-o manieră profund ofensatoare pentru profesiile de asistență medicală și moașă, utilizând un limbaj inflamator și insultător pentru a descrie alți profesioniști din domeniul asistenței medicale”

"NHS, noul Auschwitz"

“Nu sunteți asistenți medicali. Nu sunteți îngeri. Sunteți criminali și mincinoși … Pacienți cu ‘Nu resuscitați’ la sosire. Pacientul și rudele nu știu. Omorât. Genocid. NHS este noul Auschwitz. Războiul de generația a 4-a. Arme silențioase pentru războaie tăcute. Tu ești ținta.” a scris ea într-o postare pe o rețea socială.

Într-un interviu din ianuarie, ea a declarat pentru Sky News că “niciun vaccin nu s-a dovedit vreodată sigur și niciun vaccin nu s-a dovedit vreodată eficient” – și că nu a văzut “nicio dovadă care să sugereze chiar că există o pandemie”.

Conturile sale de pe Twitter, YouTube, Instagram și Facebook au fost blocate de companiile respective, iar comisia NMC a notat că Shemirani a descris adesea măștile faciale drept “cârpe murdare” și chiar “botniță” în videoclipurile postate pe Facebook Live, scrie G4Media.

Procedură similară în România, cu Adina Alberts?

Dr. Adina Alberts este cercetată de Colegiul Medicilor după mai multe plângeri făcute împotriva ei, iar mulţi internauţi cer să i se interzică dreptul de a mai practica medicina, după mai multe afirmaţii controversate cu privire la gravitatea COVID-19, dar şi la folosirea unor metode de tratament.

"Tocmai m-am întors de la Colegiul Medicilor București! AM 10 PLÂNGERI! 7 pe subiectul Ivermectină și 3 pentru că am publicat tratamentul cu care eu m-am vindecat de Covid! Și care ulterior a devenit OFICIAL! Cred că în acest moment am intrat în CARTEA RECORDURILOR, ca fiind medicul cu cele mai multe plângeri concomitente... Nu, nu de la pacienți!!!", a scris Adina Alberts pe Facebook acum trei zile.