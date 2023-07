O artistă susține că a fost agresată în timpul filmărilor pentru emisiunea X Factor

În noua ei carte de memorii, Process: Finding My Way Through, Spraggan detaliază impactul devastator pe care l-a avut atacul asupra deceniului următor al vieții ei și modul în care s-a simțit dezamăgită de ITV.

Ea a spus că violul a avut loc după o petrecere aniversară a colegului concurent Rylan Clark, la clubul de noapte Mayfair Mahiki, la care a participat și echipa X Factor.

„A fost nepotrivit ca oricine – inclusiv concurenții – să se îmbete”, a spus ea într-un interviu pentru The Guardian. „Cum vă puteți îndeplini datoria când aveți parte de alcool gratuit?”

Spraggan a spus că a leșinat și a fost însoțită înapoi la hotel de un membru al echipei de producție, unde un portar de la hotel s-a oferit să o ajute să o ducă pe Spraggan în camera ei. În timp ce plecau, portarul a încuiat zăvorul de securitate de la ușa ei pentru a preveni ca aceasta să se blocheze în urma lor.

Mai târziu, când Clark a verificat-o pe Spraggan, era inconștient și s-a asigurat că ușa ei era încuiată când a plecat. Când portarul s-a întors mai târziu în camera lui Spraggan pentru a o ataca, a trebuit să folosească o cheie de urmărire.

„M-am trezit a doua zi cu acest sentiment de groază”, a spus ea. „Nu cred că am simțit vreodată acest nivel de confuzie de atunci. Știam că am fost violată, dar nu am putut procesa asta. Așa că m-am îmbrăcat și am intrat în pilot automat.”

Deși echipa de producție a sunat la poliție și a fost efectuată rapid o arestare, Spraggan a spus că ea crede că au fost „nepregătiți” să se ocupe de ceea ce s-a întâmplat.

Și, deși a primit atât sprijin financiar, cât și medical imediat după cele întâmplate, a spus ea, că nu a primit niciun sprijin după proces.

„Nimeni nu m-a contactat niciodată pentru a mă întreba dacă sunt bine”, a scris ea în memoriile sale. „Nimeni nu a sunat și nu a trimis vreun e-mail când procesul s-a încheiat și (portarul) a fost condamnat. Nimeni nu mi-a oferit reabilitare sau tratament continuu de sănătate mintală. Eram pe cont propriu.”

Spraggan era o muziciană de 20 de ani când a fost descoperită de producătorii X Factor și a devenit prima concurentă care a interpretat propriile cântece și a cântat la un instrument. Audiția ei, o melodie numită Last Night, a fost al patrulea cel mai vizionat videoclip pe YouTube din acel an și a devenit artistul cel mai căutat pe Google din Marea Britanie.

A fost votată în primele trei spectacole live înainte de a părăsi competiția – aparent din cauza unei boli.

Ea a spus că în zilele de după atac, efectele secundare ale Pep (un medicament care previne HIV) au slăbit-o prea tare pentru a lua în considerare continuarea competiției.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News