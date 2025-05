Numerologul Diana Mețiu explică rolul cifrelor în viața noastră: „Matematica spirituală schimbă lumea”

Universitatea de Numerologie începe cu… matematica

Întrebată de moderatoarea emisiunii, Thea Haimovitz, despre ce se predă la Universitatea de Numerologie, Diana Mețiu a răspuns direct: „Începem cu matematica. Nu se poate să nu știm măcar niște calcule de bază pentru anul întâi. Dar după aceea se fac calcule mai complicate. Adică pornim, bineînțeles, cu adunarea și scăderea care sunt de bază, apoi mergem mai departe până la ridicarea la putere. Fiecare ridicare la putere înseamnă ceva, una este la puterea întâi, la a doua, la a treia. Matematica este una din cele mai importante materii care se predau la Universitatea de Numerologie”.

De ce este anul 2025 atât de important în numerologie

Pentru Diana Mețiu, 2025 nu este doar un an obișnuit. Este un an excepțional, atât din punct de vedere matematic, cât și spiritual.

„De exemplu, anul 2025 este absolut fantastic pentru că din punct de vedere matematic el se scrie cum nu s-a mai scris niciun an în istoria noastră. Adică 2025 se scrie, de exemplu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, totul la pătrat, deci totul la puterea a doua. Și avem un 45 care este de fapt un 4 plus 5 care face 9. Vibrația acestui 45 este 9.

Deci 2025 este o vibrație 9 la puterea a doua, putere care înseamnă zona materială a lumii. Deci avem de făcut toate aceste lecții, de la 1 la 9 absolut toată lumea. De aceea e un an atât de important. Și în același timp, tot matematic se scrie spectaculos. În sensul că se scrie 2025 egal 1 la puterea a treia plus 2 la puterea a treia plus 3 la puterea a treia plus 4 la puterea a treia plus puncte puncte 9 la puterea a treia. Deci avem în același timp desfășurarea aceasta matematică în care fiecare număr este ridicat la puterea a treia. Iar puterea a treia în numerologia avansată, asta nu se face la anul întâi, înseamnă toate lecțiile acestea spirituale, adică ale trinității în care ridicăm totul la un alt nivel de înțelegere”, explică ea.

Matematica sacră – o altfel de lecție pentru copii și adulți

Thea Haimovitz a dus discuția într-o direcție profundă, întrebând dacă matematica poate avea o viziune spirituală.

„Dacă geometria la școală ar fi fost predată prin prisma formelor de geometrie sacră cum ar fi, de exemplu, cercul, dreptunghiul, pătratul, astea sunt forme de geometrie sacră, dacă ar fi exprimate așa, lumea ar înțelege și ar rezolva altfel problemele de geometrie. Toți cei care urăsc matematica, dacă ea ar fi exprimată prin legile spiritualității și prin legile energiei toți copiii ar fi extraordinar de buni. Eu nu înțeleg de ce vorbești despre matematică sau tot ceea ce ține de diverse direcții și manifestări ale folosirii cifrelor, numerelor, orice operație ar fi, de ce le deconectezi de direcția lor primordială, unde țin lucrurile în mișcare în această lume. Dacă un copil ar face exercițiile altfel i-ar stimula gândirea pentru că este viața lui, se luptă pentru înțelegerea vieții lui nu pentru înțelegerea unei probleme scrise greoi, pentru că tu nu cunoști regulile universului.

Diana Mețiu a fost de acord și a detaliat faptul că în Universitatea de Numerologie sunt module dedicate explicării geometriei sacre:

„Noi facem toate explicațiile cifrelor, le facem și prin perspectivă geometrică și avem module de curs care se referă la steaua în cinci colțuri, în șase colțuri, în șapte, septagramă, octogramă. Luăm toate acestea și le trecem printr-o explicație spirituală. Chiar de curând am făcut un film documentar cu unul dintre colaboratorii noștri, regizorul Alexandru Ciochia, un film foarte frumos în care am invitat niște minți luminate. Și una dintre personalitățile intervievate a fost Diana Petcu care este directoare la această școală extraordinară pentru copii care a fost lansată de domnul profesor Florian Colceac, marele nostru matematician. Și acolo ea îmi povestea și povestește un pic și în film, că exact așa cum spune Thea, copiii așa învață. Deci nu învață matematică oricum ci învață efectiv prin geometrie, prin pattern-uri, ies în natură, văd”, detaliază aceasta.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News