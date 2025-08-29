Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie

Înmulțirea urșilor în zonele de câmpie a determinat autoritățile să stabilească o serie de măsuri pentru gestionarea situației.

Numărul urșilor a crescut în ultima perioadă la nivelul județului Vaslui, autoritățile stabilind o serie de măsuri pentru gestionarea situației.

Numărul urșilor semnalați în Vaslui a crescut

Potrivit prefectului județului Vaslui, Eduard Popica, dacă în anii anteriori prezența urșilor nu reprezenta o problemă, în momentul de față se impune stabilirea unei strategii pentru contracararea noului fenomen.

„În momentul de față ne confruntăm în județul Vaslui cu o creștere a numărului de urși. Nu avem o situație exactă a lor, pentru că, așa cum știm bine cu toții, aceștia migrează dintr-un județ în celălalt. Important este faptul că în ultimii doi ani de zile, cazurile și apelurile 112, prin care au fost identificate aceste animale, s-au înmulțit.

Nu mai devreme de acum o lună de zile, la Alexandru Vlahuță a fost văzut un exemplar. Avem și imagine cu el, un exemplar destul de mare, dar am avut cazuri și la Gârceni, în estul județului și în nordul județului, la Băcești.

Sfaturi pentru cetățeni

Lucrăm și am format acele comisii la nivel de primărie, astfel încât în momentul în care sunt identificate, văzute aceste animale, comisiile să acționeze cu promptitudine. Totodată, în ședința Colegiului Prefectural de luna trecută, în care Garda Forestieră și-a prezentat raportul, am redeschis acest subiect, astfel încât toate instituțiile angrenate în acest fenomen să fie pregătite pentru orice eventualitate”, a declarat, pentru Agerpres, Eduard Popica.

Prefectul a menționat că a avut discuții cu primarii astfel încât aceștia să aducă la cunoștința cetățenilor felul în care trebuie să se comporte în cazul în care în zona în care locuiesc este semnalată prezența urșilor.

Astfel, locuitorii a fost informată cu privire la faptul că nu trebuie să se apropie de animale și să anunțe imediat prezența acestora la numărul de urgență 112.

