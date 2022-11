"Nu gătesc, avem pe cineva care vine și o face". Bucătăria Octaviei Geamănu miroase a parfum: Soțul meu m-a educat în direcția asta. "Iubirea mea, arăți prea bine ca să gătești!"

“Nu gătesc, avem pe cineva care vine și ne gătește sau comandăm cel mai des. Nu îmi place să gătesc deloc și nu are rost. Partea bună în toată povestea asta cu gătitul este că soțul meu m-a educat în direcția asta. La început, am avut și eu diverse tentative, am ars oale și mi-a zis: “Iubirea mea, arăți prea bine ca să gătești! Deci bucătăria nu e pentru tine". Și la mine în bucătărie miroase a bețișoare parfumate”, a declarat, pentru unica.ro, Octavia Geamănu.

“Îmi place totuși să fac prăjituri. Foarte des fac prăjituri, îmi place la nebunie. Mă pricep să fac orice rețetă, fac de drag și de plăcere deserturi, dar le dau prin cartier vecinilor, îi invit la noi. Nu le mănânc, doar îmi place să le fac. Îmi place ideea de a-mi petrece timpul cu Andrei în bucătărie și de a face ceva cu el, adică să îi fac totuși cunoștință cu bucătăria, că la un moment dat se va muta și el singur”, a mai spus vedeta.

"Când eram în clasa a VIII-a, m-au trimis părinţii la pregătire la matematică. La şcoală rar luăm 9 la materia asta. Mai mereu 7 şi 8. Când am ajuns la pregătire, în grupa mai erau 3 elevi, între ei şi 2 olimpici. Nivelul meu s-a dovedit la primele ore ceva spre minus infinit. Muream de ruşine. Nu înţelegeam nimic şi nici de ce nu mă muta profesorul în altă grupă pentru nivelul meu. Mă duceam acasă şi refăceam exerciţiile ore întregi, până mi se forma o bătătură pe degetul mijlociu din cauza pixului.

Spre sfârşitul anului terminam prima exerciţiile şi îmi dădeam ochii peste cap, artistic, pentru că trebuia să îi aştept pe olimpici. Profesorul acela, dl. Vladoiu, le-a zis alor mei, crezând că nu aud, că el n-a cunoscut în toată cariera copil mai ambiţios ca mine. Ştiţi care a fost bucuria mea atunci? Nu că devenisem foarte bună, ci că nu îi făcusem de ruşine pe ai mei.... Căci mândri erau oricum de mine. Eram fata lor iar pentru ei era suficient.

Iubirea necondiţionată face un copil să mute munţii, căci, la un moment dat, singur va realiza ce are de făcut şi cum va vrea să se poziţioneze în raport cu ceilalţi, cu societatea. Gândul acesta se vrea a fi o încurajare la început de an şcolar, atât pentru părinţi cât şi pentru elevi. Cu încredere şi determinare înainte…la şcoală şi în viaţă. Va fi bine! P.S. Citiţi mult! Ce ai în minte, nu-ţi poate lua nimeni", a scris Octavia Geamănu pe Facebook.

