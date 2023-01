"Nu există miner fără accident”. Alfred Bulai: Meseriile de mare risc nasc întotdeauna o mare solidaritate

Trei persoane au decedat şi alte şapte au fost rănite, marţi, în urma unui accident în care au fost implicate 25 de persoane, la Cariera Jilț. Un vehicul vechi de peste 50 de ani s-a răsturnat, iar echipajele de intervenție au avut dificultăți să ajungă la victime.

"Am vorbit în trecut mult cu mineri și tot felul de ingineri, a fost o pasiune pentru mine și i-am înnebunit pe studenți cu poveștile din mină. Sunt spectaculoase, e o lume spectaculoasă, însă a murit această lume. Am rămas cu multe informații despre mineri și minerit și totdeauna am avut o părere bună despre ei. Când a venit criza, au venit politicienii să spună că deschid minele. Măi, copii, nu aveți mineri, cum să deschideți minele? S-au dus, au plecat”, a spus Alfred Bulai la DC News.

Nu există minier fără accident

"Pe de altă parte, au trecut 20 de ani, nu se mai pune problema. Primul meu focus grup l-am făcut acolo și eram loviți de streche de Mineriadele ’90-’91 și inclusiv eu m-am dus cu stereotipuri acolo. Am fost la mină la Petroșani. Au fost mulți, deci nu a fost un focus chiar cum trebuia, că n-am putut să-i opresc. Au venit unii săracii chiar din șut, erau negri pe față, iar alții erau îmbrăcați frumos că erau la intrare. Am stat de vorbă cu ei, eu eram sociologul de București, tânăr. Îl văd pe unul că n-are două degete sau ceva de genul ăsta.

E un accident de la mină, îl întreb eu?. El zice că da. Încerc să fiu după manual și întreb pe toată lumea: Mai este cineva aici care a avut accident? Toți au început să râdă și unul mai bătrân așa se oprește și zice: Domn’ profesor, nu există miner fără accident. Dacă nu credeți, mergeți la dispensar și la fiecare sfert de oră vine cineva cu un cap spart, cu o mână ruptă. Numai atunci înțelegi condițiile, e o altă lume”, a adăugat sociologul.

De aici se naște o solidaritate

"De aici se naște un gen de solidaritate, sunt meserii unde există o solidaritate puternică: mineritul sau mersul pe mare. Marinarii sunt solidari și între adversari. Dacă un vas dă un SOS că n-are cabinet medical și un membru are peritonită, asta e o poveste reală, atunci vine un vas străin ca să-l ia și să-l opereze. Sunt chestiuni de solidaritate care se nasc în toate meseriile cu mare risc”, a conchis Bulai.

VIDEO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News