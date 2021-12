Nu crești taxele, nu primești bani în plus de la bugetul de stat! Regula pentru primării. Ce se întâmplă în București

1. Tarife de parcare

Bucureştenii care îşi lasă maşinile într-o parcare administrată de Primăria Generală plătesc diferenţiat, în funcţie de zonă. Astfel, tarifele orare variază între 10 lei în zona 0 şi 2,5 lei lei în zona 2. Şi orele în care se achită aceste tarife diferă. Dacă în zona 0 şi 1, parcarea trebuie plătită între orele 7:00 şi 23:00, în zona 2 tarifarea se încheie la ora 19:00. Plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia. Tariful pentru zona 0 și pentru zona 1 se aplică pentru primele 2 ore de utilizare a locului de parcare, iar după expirarea acestei durate se va aplica măsura suprataxarii, cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare oră de depășire, transmite Primăria.

În ceea ce îi priveşte pe riverani, dacă vor să îşi lase maşina zilnic pe un loc administrat de Compania Municipala Parking București S.A, aceştia trebuie să scoată din buzunare între 900 de lei pe lună în zona 0 şi 400 de lei pe lună în zona 2. În zona 1, preţul este de 700 de lei pe lună pentru un loc cu rezervare. Pe an, preţurile merg până la 8640 lei pentru zona 0, 6720 lei pentru zona 1 şi 3840 lei pentru zona 2.

Cei care nu vor să aibă locul rezervat, dar vor să parcheze pe unul dintre acele locuri fără a fi amendat trebuie să scoată din buzunare 2000 lei pe an pentru zona 0, 1000 lei pentru zona 1 şi 800 lei pentru zona 2.

2. Impozite şi taxe locale

Conform art.454 din Legea 227/2015, impozitele şi taxele locale sunt: impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale.

Cota impozitului pe clădiri se stabileste prin hotărâre a consiliului local. VEZI LISTA COMPLETĂ A IMPOZITELOR ŞI A MODULUI ÎN CARE SE CALCULEAZĂ AICI.

Astfel, bucureştenii plătesc sume între 83 şi 1100 lei pe an sub formă de impozit, în funcţie de clădirea în care stau sau pe care o au în proprietate. LISTA TAXELOR APROBATE PENTRU 2021 AICI

Taxele ar putea creşte în 2022 cel puţin cu rata inflaţiei, aşa cum arată o Ordonanţă a Guvernului Ponta, care datează din 2013. Atunci, premierul Victor Ponta anunţa că taxele locale pot rămâne la nivelul anului anterior sau că pot fi mărite, la decizia autorităţilor locale, cu rata inflaţiei cumulată din ultimii 3 ani. Premierul avertiza la acea dată autorităţile locale că, dacă taxele nu vor fi mărite, primăriile nici nu vor primi bani în plus de la bugetul de stat.

Taxe crescute cu 2,6%. Câţi bani cere Nicuşor Dan de la Guvern

În aprilie, a fost pus în dezbatere publică un proiect de majorare a taxelor locale cu 2,6% pentru anul fiscal 2021 - 2022. Cu toate astea, în noiembrie primarul Nicuşor Dan a cerut o sumă importantă de bani de la Guvernul României pentru a asigura subvenţia la încălzire. Asta în contextul în care a propus şi o majorare cu 70% a preţului gigacaloriei.

"Am solicitat diferenţa de subvenţie care rezultă din preţul de 380 lei azi, faţă de 195 lei per gigacalorie anul trecut preţul de producţie. Am făcut o diferenţă între care a fost subvenţia pe care ar trebui să o plătească primăria anul acesta, la preţul de anul acesta şi care a fost subvenţia pe care am plătit-o iarna trecută. Şi diferenţa asta este 920 de milioane lei. Aceasta este solicitarea pe care am făcut-o oficial ieri”, a precizat Nicuşor Dan.

Acesta a cerut şi majorarea preţului gigacaloriei cu 70%, dar măsura nu a fost aprobată în CGMB. Primarul afirmă că această creştere ar fi una "rezonabilă".

”PNL-PMP susțin această majorare la 280 de lei, care ține cont de mai mulți factori. Ține cont de creșterea prețului gazului, ține cont de prețurile care sunt în țară pe același serviciu, ține cont de neajunsurile pe care, din păcate, bucureștenii le au, nu are rost eu să le explic acum, ține cont de faptul că nu s-a mai făcut o creștere din anul 2011, când prețul total, cel care acum e 980 de lei, atunci era 320 de lei cu totul, deci bucureștenii plăteau 164 din 320, acum plătesc 164 din 980. PNL-PMP susțin această creștere, care în opinia mea e rezonabilă, USR nu s-a pronunțat, așteaptă să vadă care este răspunsul din partea Guvernului, iar PSD s-a exprimat public că nu susține o majorare”, a spus Nicușor Dan, citat de digi24.

În 2022 cresc taxele pentru parcările de reşedinţă

CGMB a aprobat creşterea tarifelor la parcarea de reşedinţă cu până la 7 ori. Pe 27 aprilie, Consiliul General a aprobat creșterea taxei pentru parcările de reședință până la 600 lei pe an, în funcție de zonă, începând cu 2022. Astfel, pentru zona A taxa este de 600 lei/an, pentru zona B - 500 lei/an, pentru zona C - 400 lei/an, pentru zona D - 300 lei/an.