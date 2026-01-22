€ 5.0961
Economie

Bogdan Chirițoiu, în fruntea Consiliului de Administrație al ACER
Data publicării: 12:04 22 Ian 2026

Bogdan Chirițoiu, în fruntea Consiliului de Administrație al ACER
Autor: Crişan Andreescu

Bogdan Chirițoiu

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).

Mandatul are o durată de doi, iar desfășurarea activității implică, printre altele, prezența la ședințele periodice ale Consiliului de Administrație. Bogdan Chiriţoiu a fost numit membru al Consiliului de Administrație de către Consiliul Uniunii Europene, la propunerea guvernului României.

„Decizia colegilor din Consiliul de Administrație de a-mi încredința această funcție, oferă cadrul pentru continuarea proiectelor și obiectivelor urmărite în cadrul agenției. Prioritățile mandatului meu sunt numirea unui nou director al ACER și dezvoltarea unei piețe energetice europene mai bine integrate, competitive și eficiente” a declarat Bogdan Chirițoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Bogdan Chirițoiu consideră că este importantă consolidarea colaborării dintre ACER și autoritățile naționale de reglementare, esențială pentru creșterea rezilienței la șocuri externe, într-un context în care politicile energetice vor continua să reprezinte o provocare majoră pentru Uniunea Europeană — atât în ceea ce privește competitivitatea și securitatea energetică, cât și obiectivele de decarbonizare.

„Politica energetică va continua să reprezinte una dintre principalele provocări ale Uniunii Europene, atât din perspectiva rezilienței și competitivității economice, cât și a obiectivelor de decarbonizare. Provin dintr-o instituție națională, autoritatea română de concurență, care a beneficiat în mod semnificativ de cooperarea cu agențiile din celelalte state membre, sub coordonarea Comisiei Europene și, ca urmare, sunt convins că multe autorități naționale de reglementare ar avea de câștigat în egală măsură din consolidarea colaborării în diverse domenii, inclusiv — dar fără a se limita la — investigațiile REMIT”, a adăugat Bogdan Chirițoiu.

REMIT (Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie) este actul normativ comunitar care are ca scop prevenirea manipulării pieței și a tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate pe piețele angro de energie (electricitate și gaze naturale).

ACER este agenția Uniunii Europene care contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene a energiei electrice, hidrogenului și a gazelor naturale. ACER sprijină autorităţile naţionale de reglementare în domeniul energiei în îndeplinirea funcţiei de reglementare la nivel european, oferindu-le un cadru în care acestea să poată coopera pentru a asigura un proces decizional eficient în chestiuni de relevanță transfrontalieră. 

Comentarii

