Data actualizării: | Data publicării:

Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Bucureștenii vor plăti gunoiul / Foto: pixabay
Bucureștenii vor plăti gunoiul / Foto: pixabay

Cele 12 puncte de colectare selectivă pe şase fracţii din Sectorul 6 sunt dotate cu camere video, iar Poliţia Locală va transmite atenţionări în cazul în care deşeurile nu sunt introduse corect în containere, anunță Primăria Sectorului 6.

"Monitorizăm non-stop cele 12 puncte de colectare selectivă pe 6 fracţii, unde puteţi aduce gratuit reciclabile. Toate au camere video. În plus, majoritatea dintre ele sunt dotate şi cu difuzoare. Cine înghesuie cutia de carton la sticlă, spre exemplu, sau cine abandonează deşeuri voluminoase lângă containere este imediat avertizat prin difuzor", informează Primăria Sectorului 6, miercuri, pe Facebook.

Autoritatea locală a făcut o simulare pentru a demonstra modul în care funcţionează sistemul. Astfel, o persoană a lăsat un morman de deşeuri în faţa unui punct de colectare din Drumul Taberei.

"Imediat s-a auzit din difuzor vocea poliţistului din Dispeceratul de Monitorizare Video: 'Suntem de la Poliţia Locală. Vă rugăm să introduceţi deşeurile în containerul dedicat'. Dacă nu te conformezi, rişti o amendă cuprinsă între 2.000 şi 5.000 de lei. Pentru că poliţistul din Dispecerat transmite în timp real către echipa din teren locaţia şi semnalmentele tale", menţionează sursa citată.

Cele 12 puncte de colectare selectivă sunt puse la dispoziţie gratuit, în sector. Aici pot fi aduse pentru reciclare: hârtie, carton, plastic, metal, sticlă, textile, electrice, electronice şi electrocasnice de mici dimensiuni sau deşeuri periculoase (baterii, acumulatori, cartuşe de imprimantă, produse de curăţenie etc.).

"Pune fiecare reciclabil în containerul dedicat! Nu lăsa cutia / sacul cu gunoaie în afara containerelor! Asta înseamnă abandon de deşeuri pe domeniul public. Haideţi să fim responsabili, să avem grijă de spaţiul comun, de mediu, de sănătate!", transmite primăria. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
27 aug 2025, 16:24
Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT
27 aug 2025, 15:53
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
27 aug 2025, 13:08
Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?
27 aug 2025, 12:44
Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul și Ilfovul de fum. ”Miroase foarte greu și se vede mult fum”/ ”Fum în toată zona”
27 aug 2025, 09:44
Tânăr de 18 ani, înecat în râul Mureș. Iubita sa a reușit să se salveze
27 aug 2025, 08:56
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Accident grav în Botoșani: Un mort și cinci răniți
27 aug 2025, 08:33
Noul director Romsilva a fost desemnat. Cine este Jean Vișan
26 aug 2025, 19:09
Zeci de mii de bancnote contrafăcute, confiscate în Vrancea. Prejudiciu-record, de 4,1 milioane de euro
26 aug 2025, 18:09
O fabrică din Buzău a dat lovitura. Oamenii stau la coadă să-și pună de la robinet suc de roșii proaspăt. Prețul pe litru este foarte mic
26 aug 2025, 15:55
Informație din Washington despre Visa Waiver pentru români
26 aug 2025, 14:56
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
26 aug 2025, 12:09
Bucureștiul are, de luni, autobuz turistic. Biletul, de 14 ori mai scump decât în Brașov: Bine că nu au așteptat 1 septembrie!/ Foarte urât! Atât de scump?
26 aug 2025, 08:26
Moarte șocantă: O femeie de 36 de ani a căzut în gol de la etajul 4 al unui bloc
25 aug 2025, 15:55
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
25 aug 2025, 15:32
Unicul supraviețuitor al accidentului din Iezer a agonizat 10 ore. Tatăl lui, chemat la căutări, fără să știe că fiul său a fost implicat în accident
25 aug 2025, 14:31
Revoltă în Sfântu Gheorghe după ce primăria a demolat un hotel emblematic. ”Românii, tratați ca invitați în propriul oraș”
25 aug 2025, 13:55
Conflict spontan încheiat cu rănirea unui polițist, în Babadag. Agentul a fost lovit în zona capului
25 aug 2025, 12:37
Suspiciuni de sabotaj la Arad, după ce mai multe plante s-ar fi uscat subit. Ce acuză autoritățile locale
25 aug 2025, 11:05
Românii, printre cei mai puțin dispuși să stea peste program. Grecii, lideri la ore suplimentare
25 aug 2025, 09:41
Incendiu puternic în Buftea. Un depozit de mase plastice a luat foc - VIDEO
25 aug 2025, 08:48
Programul Anghel Saligny va continua încă 3 ani. Care sunt condiţiile
24 aug 2025, 22:10
Festivalul Enisala, de tradiţie. "Cetatea devine o emblemă a judeţului Tulcea"
24 aug 2025, 16:10
Regulamentele europene, un fel de OUG prin care Comisia ocolește Parlamentul
23 aug 2025, 18:25
Regulamentul EMFA obligă statele europene să înființeze o autoritate de reglementare a presei
23 aug 2025, 17:02
Nepalezii și srilankezii fac munca pe care românii nu o mai acceptă. Chirieac: România nu-și aduce românii din Diaspora
23 aug 2025, 14:13
Raed Arafat, avertisment după ce două persoane au ignorat RO-Alertul de vineri seară şi au murit pe lacul Snagov
23 aug 2025, 11:00
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
23 aug 2025, 09:33
Un șofer de Uber a agresat o tânără de 19 ani, în timpul cursei și a provocat un accident cu trei mașini
22 aug 2025, 23:55
Fenomenele meteo severe au făcut victime. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș luat de vânt. Alte patru persoane, la spital
22 aug 2025, 20:55
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
22 aug 2025, 19:37
Legătura dintre consumul redus de apă și stres
22 aug 2025, 18:26
Scandal bizar pe litoral: De ce a fost scos un turist, cu cătușe, din mare - Video
22 aug 2025, 17:35
O femeie bătută de soț până la inconștiență, dusă intubată la spital. Bărbatul s-a sinucis/ Cei doi erau în divorț
22 aug 2025, 16:20
Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii
22 aug 2025, 15:16
Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi
21 aug 2025, 23:52
Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!
21 aug 2025, 23:26
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
21 aug 2025, 21:16
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
21 aug 2025, 20:50
Decese în Grecia din cauza țânțarilor. Anunțul autorităților elene
21 aug 2025, 18:43
Percheziții în Vâlcea: doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc - FOTO în articol
21 aug 2025, 18:52
Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi
21 aug 2025, 18:36
Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani
21 aug 2025, 18:00
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
21 aug 2025, 17:49
Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație
21 aug 2025, 18:40
Un jurnalist grec, uimit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gândit imediat la Grecia"
21 aug 2025, 17:06
Un bărbat revenit în concediu în România a mâncat până și-a rupt esofagul. Mărturiile medicului, după intervenția de urgență
21 aug 2025, 19:26
MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina
21 aug 2025, 16:41
Cine este bărbatul care s-a sinucis într-un cimitir din Comana
21 aug 2025, 16:27
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
21 aug 2025, 14:02
Cum să vă mențineți mașina folosită în stare bună de funcționare: Sfaturi pentru stabilitate, suspensie și performanță
21 aug 2025, 11:46
Cele mai noi știri
acum un minut
Reținut pentru 24 de ore și introdus în arest! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă de la AUR prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”
acum 13 minute
Ilie Bolojan, discuții la Palatul Victoria cu agenția de rating Moody’s pe tema crizei bugetare
acum 25 de minute
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
acum 35 de minute
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
acum 40 de minute
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
acum 44 de minute
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
acum 58 de minute
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
acum 1 ora 1 minute
Intervenția lui Nicușor Dan de la Palatul Victoria. Avertismentul lui Bogdan Chirieac ”dacă Ilie Bolojan cedează un milimetru”
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
acum 8 ore 40 minute
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 26 August 2025
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel