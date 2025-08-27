Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6

Cele 12 puncte de colectare selectivă pe şase fracţii din Sectorul 6 sunt dotate cu camere video, iar Poliţia Locală va transmite atenţionări în cazul în care deşeurile nu sunt introduse corect în containere, anunță Primăria Sectorului 6.

"Monitorizăm non-stop cele 12 puncte de colectare selectivă pe 6 fracţii, unde puteţi aduce gratuit reciclabile. Toate au camere video. În plus, majoritatea dintre ele sunt dotate şi cu difuzoare. Cine înghesuie cutia de carton la sticlă, spre exemplu, sau cine abandonează deşeuri voluminoase lângă containere este imediat avertizat prin difuzor", informează Primăria Sectorului 6, miercuri, pe Facebook.

Autoritatea locală a făcut o simulare pentru a demonstra modul în care funcţionează sistemul. Astfel, o persoană a lăsat un morman de deşeuri în faţa unui punct de colectare din Drumul Taberei.

"Imediat s-a auzit din difuzor vocea poliţistului din Dispeceratul de Monitorizare Video: 'Suntem de la Poliţia Locală. Vă rugăm să introduceţi deşeurile în containerul dedicat'. Dacă nu te conformezi, rişti o amendă cuprinsă între 2.000 şi 5.000 de lei. Pentru că poliţistul din Dispecerat transmite în timp real către echipa din teren locaţia şi semnalmentele tale", menţionează sursa citată.

Cele 12 puncte de colectare selectivă sunt puse la dispoziţie gratuit, în sector. Aici pot fi aduse pentru reciclare: hârtie, carton, plastic, metal, sticlă, textile, electrice, electronice şi electrocasnice de mici dimensiuni sau deşeuri periculoase (baterii, acumulatori, cartuşe de imprimantă, produse de curăţenie etc.).

"Pune fiecare reciclabil în containerul dedicat! Nu lăsa cutia / sacul cu gunoaie în afara containerelor! Asta înseamnă abandon de deşeuri pe domeniul public. Haideţi să fim responsabili, să avem grijă de spaţiul comun, de mediu, de sănătate!", transmite primăria.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News