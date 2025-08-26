Nu arunca pielea somonului! Trucul unui pescar pentru a o prepara și a evita risipa

Somonul nu este doar unul dintre cei mai apreciați pești, ci și o sursă importantă de nutrienți esențiali. Totuși, mulți consumatori fac o greșeală când renunță la piele, fără să știe că aceasta ascunde beneficii nutriționale valoroase și poate fi transformată într-o gustare delicioasă.

Preparatul se face în trei pași. Mai întâi, trebuie desprinsă pielea de pește cât mai atent posibil, apoi deshidratată la temperatură joasă. Pentru asta se introduce la cuptor sau la microunde, iar ulterior se prăjește. „La contactul cu uleiul încins, colagenul și proteinele din piele reacționează formând aburi instantaneu, ceea ce face ca structura să se dilate și pielea să se umfle, oferindu-i acea textură crocantă”, a explicat pescarul pe contul de TikTok, potrivit 20minutos.es.

De ce să mănânci somon

Bogat în acizi grași Omega-3

Somonul este una dintre cele mai bune surse naturale de EPA și DHA (forme de Omega-3). Aceste grăsimi esențiale reduc riscul de boli cardiovasculare, reglează tensiunea arterială, reduc trigliceridele din sânge și au efect antiinflamator. La nivel cerebral, pot susține memoria, concentrarea și chiar starea de spirit.

Sursă excelentă de proteine

O porție de somon de 100 g are aproximativ 20 g de proteine complete. Proteinele contribuie la menținerea masei musculare, la refacerea țesuturilor și la un metabolism activ. Pentru cei care fac sport sau sunt în proces de slăbire, proteinele din somon ajută la crearea senzației de sațietate și la menținerea forței.

Conține vitamine importante

Somonul e bogat în vitamina D, greu de obținut din alte alimente. Vitamina D susține absorbția calciului, deci oase puternice, și un sistem imunitar eficient. Vitaminele B6 și B12 din somon contribuie la producerea de energie, la sănătatea creierului și la funcționarea nervilor.

Minerale esențiale

Somonul are seleniu, care are rol antioxidant și protejează celulele de stresul oxidativ. Potasiul ajută la reglarea tensiunii arteriale și a echilibrului electrolitic. Magneziul contribuie la relaxarea mușchilor și a sistemului nervos și este implicat în sute de procese metabolice.

Susține sănătatea ochilor și pielii

Datorită combinației de Omega-3, vitamina A și antioxidanți, consumul de somon poate reduce riscul de degenerescență maculară (o boală a ochilor care apare odată cu înaintarea în vârstă) și menține pielea elastică și hidratată. Astaxantina (pigmentul roz din somon) are efect anti-îmbătrânire și protejează pielea de daunele radicalilor liberi.

Poate ajuta la menținerea greutății

Fiind sățios și nutritiv, somonul poate preveni mâncatul excesiv. Proteinele încetinesc digestia și reduc pofta de gustări nesănătoase, iar grăsimile bune stabilizează glicemia. Astfel, somonul poate fi o alegere excelentă într-o dietă de slăbire sau menținere.

