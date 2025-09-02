Noua casă a lui Kate Middleton este la doar câteva minute distanță de „cea mai bună prietenă a ei din Familie Regală”

Kate Middleton va locui la doar câteva minute distanță de „cea mai bună prietenă a ei din Familie Regală”.

Pe măsură ce Prințul William și Prințesa Kate se pregătesc să se mute din modesta reședință Adelaide Cottage la Forest Lodge, pe domeniul regal de la Windsor, un membru important al Familiei Regale – care le va deveni și vecin – este pregătit să le fie alături. Prințesa de Wales va locui în curând la doar 10 minute de condus de „cea mai bună prietenă regală” a sa, Sophie, Ducesa de Edinburgh, care trăiește la reședința apropiată de la Bagshot Park, scrie Mirror.

Sophie și Kate sunt de mulți ani prietene apropiate, iar un autor regal a subliniat că această apropiere geografică va întări și mai mult legătura lor, deoarece se pot sprijini reciproc. Sean Smith, autorul noii cărți „Sophie: Saving the Royal Family”, a declarat pentru GB News că mutarea familiei Wales mai aproape de domeniul Windsor le va ajuta pe cele două să se susțină mult mai ușor.

„Rămân cele mai bune prietene. Au fost mereu două fete din clasa de mijloc, venite de la țară, care s-au străduit să facă față etichetei și tradițiilor Familiei Regale. Nu trăiesc una în umbra celeilalte. Kate are trei copii mici care îi ocupă atenția, dar noua reședință a familiei Wales, Forest Lodge, este la doar 10 minute de Bagshot Park, așa că Sophie îi poate fi aproape ori de câte ori este nevoie”, a spus Smith.

Autorul și-a amintit și cum prietenia dintre Sophie și Kate a devenit vizibilă pentru public, după ce au participat împreună la mai multe evenimente regale.

„Am realizat cu adevărat cât de apropiate sunt în iunie 2017, la Royal Ascot, când au mers împreună într-o caleașcă decapotabilă. Sophie a încercat să schimbe locurile și a căzut peste Kate, ceea ce le-a făcut pe amândouă să izbucnească în râs – a fost un moment de bucurie autentică”, a spus el.

Prietena care i-a fost alături mereu

Cele două și-au consolidat prietenia în vremuri dificile, precum decesul Reginei Elisabeta sau lupta lui Kate cu cancerul, perioade în care Sophie i-a fost mereu alături.

„A fost acolo pentru a o susține pe Kate pe balconul Ministerului de Externe din Whitehall, în noiembrie 2024, la câteva luni după ce Prințesa anunțase că și-a încheiat tratamentul de chimioterapie. Au urmărit depunerea coroanelor la Cenotaf și, la plecare, Sophie i-a pus o mână mângâietoare pe spate – un moment cu adevărat memorabil”, a povestit Smith.

Fosta corespondentă regală BBC, Jennie Bond, a confirmat anterior pentru Mirror profunzimea acestei prietenii: „Între Sophie și Catherine există o relație autentică. E greu să le privești ca mătușă și nepoată – par mai degrabă surori sau verișoare. Cred că Sophie i-a oferit lui Catherine foarte multe sfaturi de-a lungul anilor – nu doar despre cum să se integreze într-o familie atât de elitistă, ci și despre cum să îmbine viața publică încărcată cu creșterea copiilor. Bănuiesc că Sophie a fost un sprijin important pentru Catherine (și pentru William) în ultimele 18 luni, care au fost deosebit de grele”.

Prințul William, Prințesa Kate și cei trei copii ai lor – George, Charlotte și Louis – se vor muta la Forest Lodge spre sfârșitul acestui an, iar surse din interior spun că reședința regală va deveni „căminul lor pentru totdeauna”, chiar și după ce William va urca pe tron.

