Nou regulament pentru parcările din București: Dacă nu ești din Capitală, plătești de 10 ori mai mult parcarea

Potrivit unui comunicat oficial FACIAS, în luna martie a acestui an, CGMB a votat un nou regulament pentru parcările publice din București, accesibile pentru toată lumea în baza unui tarif orar unic de 5 lei. În plus, s-a stabilit eliberarea abonamentelor nenominale pentru riverani, în cuantum de 50 de lei pe lună. Deși este considerat riveran persoana care are domiciliul sau reședința în zona parcării pentru care solicită abonamentul, Compania Municipală de Parking condiționează eliberarea abonamentului cu statut de riveran de înmatricularea autoturismului în București.



Practic, persoanele care au domiciliul în provincie (și deci și autoturismul acestora este înmatriculat în provincie) însă au reședința valabilă în Mun. București sunt discriminate față de persoanele care au înmatriculate autoturismele în București. Cel puțin asta prevede hotărârea CGMB nr. 705/2022.



FACIAS a contactat însă Compania Municipală Parking București, iar, într-un final, reprezentanții au precizat că se pot acorda abonamente de parcare și pentru personale care nu au înmatriculate mașinile în Capitală însă numai cu plata sumei de 500 de lei pe luna. Practic, de 10 ori mai mare decât tariful de bază stabilit pentru cei cu mașini înmatriculate în București. FACIAS consideră că această situație este discriminatorie și a chemat în judecată CGMB pentru a-i obliga să corecteze, printr-o hotărâre de consiliu, acest abuz!

Același oraș, reguli diferite

Dacă Municipalitatea condiționează acordarea abonamentelor de parcare de reședință de înmatricularea mașinii în București, la primăriile celor 6 sectoare, situația aceasta discriminatorie nu există. Obținerea unui loc de parcare având cerința primordială a stabilirii domiciliului sau reședinței persoanei în dreptul acelui loc, nu a orașului în care mașina este înmatriculată, cetățenii fiind nevoiți doar să prezinte dreptul de folosință al mașinii pentru care cer abonament pentru parcare.



Solicitarea FACIAS este una fermă: anularea hotărârii CGMB și acordarea abonamentelor de parcare riveranilor, indiferent de locul de înmatriculare al mașinii. Acest lucru ar însemna o egalitate pentru toți cetățenii care locuiesc în București, indiferent de locul de unde provin.

