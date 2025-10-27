Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie

Copilul încă mic, dar, în contextul familiei sale, numit copilul mai mare, poate naște sentimente nebănuite de către părinți.

Așa s-a întâmplat și cu bebelușul care se pare că a fost aruncat de la geam de către sora sa de 5 ani. Este bănuit că gestul a fost făcut din gelozie.

Nou-născutul a murit tragic după ce a fost aruncat de la 12 metri înălțime, de la fereastră, de către sora sa. Cei doi copii mici fuseseră lăsați singuri de către mama lor, în timp ce tatăl era la serviciu. Un trecător a raportat că a auzit o fetiță țipând de la o fereastră de la etajul patru înainte de a vedea bebelușul neînsuflețit pe jos.

Martorii și-au descris șocul și au spus că „li s-au înmuiat genunchii” la scena devastatoare. Echipajele de urgență au confirmat moartea bebelușului de doar 21 de zile, la fața locului, după căderea dintr-o clădire rezidențială din satul Vasilyevo, Rusia.

„A fost deschis un dosar penal pentru moartea bebelușului”, a confirmat Comitetul de Investigații Rus, care conduce acum ancheta. Oficialii au declarat că mama ar putea fi acuzată penal, în timp ce anchetatorii investighează dacă acțiunile copilului de cinci ani au fost motivate de „gelozie” față de sosirea noului bebeluș.

De asemenea, se examinează de ce copiii au fost lăsați nesupravegheați, relatează Mirror US.

”Acțiunile părinților care i-au lăsat pe copii nesupravegheați, precum și alte scenarii posibile, sunt investigate”, au declarat oficialii.

Șeful districtului Zelenodolsk, Mihail Afanasyev, a declarat: ”Ofițerii de aplicare a legii investighează acum situația. Îmi exprim condoleanțe familiei decedatului și îndemn toți părinții să fie vigilenți și să nu-și lase niciodată copiii singuri”.