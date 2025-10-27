€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 18:07 27 Oct 2025 | Data publicării: 17:47 27 Oct 2025

Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Autor: Irina Constantin

bebelus-somn-1_38003100 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Când apare al doilea copil în familie, iar primul copil este încă mic, situația poate fi extrem de greu de gestionat.

Copilul încă mic, dar, în contextul familiei sale, numit copilul mai mare, poate naște sentimente nebănuite de către părinți. 

Așa s-a întâmplat și cu bebelușul care se pare că a fost aruncat de la geam de către sora sa de 5 ani. Este bănuit că gestul a fost făcut din gelozie. 

Nou-născutul a murit tragic după ce a fost aruncat de la 12 metri înălțime, de la fereastră, de către sora sa. Cei doi copii mici fuseseră lăsați singuri de către mama lor, în timp ce tatăl era la serviciu. Un trecător a raportat că a auzit o fetiță țipând de la o fereastră de la etajul patru înainte de a vedea bebelușul neînsuflețit pe jos.

Martorii și-au descris șocul și au spus că „li s-au înmuiat genunchii” la scena devastatoare. Echipajele de urgență au confirmat moartea bebelușului de doar 21 de zile, la fața locului, după căderea dintr-o clădire rezidențială din satul Vasilyevo, Rusia.

„A fost deschis un dosar penal pentru moartea bebelușului”, a confirmat Comitetul de Investigații Rus, care conduce acum ancheta. Oficialii au declarat că mama ar putea fi acuzată penal, în timp ce anchetatorii investighează dacă acțiunile copilului de cinci ani au fost motivate de „gelozie” față de sosirea noului bebeluș.

De asemenea, se examinează de ce copiii au fost lăsați nesupravegheați, relatează Mirror US

”Acțiunile părinților care i-au lăsat pe copii nesupravegheați, precum și alte scenarii posibile, sunt investigate”, au declarat oficialii.

Șeful districtului Zelenodolsk, Mihail Afanasyev, a declarat: ”Ofițerii de aplicare a legii investighează acum situația. Îmi exprim condoleanțe familiei decedatului și îndemn toți părinții să fie vigilenți și să nu-și lase niciodată copiii singuri”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bebelus
mort
deces
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Distrigaz anunță o avarie la o țeavă de gaz, subterană, în centrul Bucureștiului. Trafic oprit
Publicat acum 10 minute
„Regimul cu 30 de grame” face furori în Anglia. Mihaela Bilic: O metodă ușoară pentru a scăpa de kilograme
Publicat acum 16 minute
Ministrul Szijjarto promite că Budapesta va bloca Ucraina în UE
Publicat acum 25 minute
Rapid București - Unirea Slobozia / Live Score
Publicat acum 34 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 16 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 23 ore si 20 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 23 ore si 57 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close