Nou început pentru Fuego! Veți urmări un manifest, pe versuri cutremurătoare, despre situația actuală a României

Artistul începe un nou sezon al emisiunii ”Drag de România mea!” la TVR 2. Îl veți vedea, duminică de duminică, de la ora 13.00. DC News vă prezintă un interviu cu Fuego în care veți afla mai multe despre noul sezon al emisiunii sale.

Ce așteptări și surprize ai de la noul sezon ”DRAG DE ROMÂNIA MEA!”?

Mă aștept ca oamenii să ne urmărească duminică de duminică, de la ora 15.00, la TVR 2. Mă aștept ca fiecare să înțeleagă că în marea aceasta de comercial, e nevoie și de ceva esență, de ceva clasic, din care oamenii să poată și învăța ceva. Mă aștept să placă tot ce-am pregătit și să surprindem, pentru că venim cu momente artistice, cu noi fațete ale invitaților mei, muzică bună și surprize la care nu se așteaptă foarte multă lume. Avem și celebrări, duete și multă emoție, fie că vorbim de artiști, oameni de televiziune, actori sau trupe de succes. Eu cred că emisiunea aceasta este o bună alternativă, este un spectacol de televiziune pentru toate vârstele, variat, care nu aduce neapărat certitudini, dar prezintă eroi și calitate și merită să te răsfeți acum, în vremuri complicate, cu astfel de stări. Până la finalul anului, în fiecare duminică, vă aducem premiere și exclusivități și-mi doresc din suflet să menținem statutul de lideri ai postului și să ajungem în cât mai multe case.

Cred că iată, de trei ani, reușim să impunem eleganța, decența și bunul simț ca stări de fapt. Dăm șansa artiștilor, de ieri până azi, să-și cânte muzica și să-și promoveze munca fără a fi nevoiți să găsească un cârlig. Nu fugim după audiență neapărat și n-am făcut nici un fel de compromis. Cu siguranță suntem pe placul multora la fel cum sunt și mulți care nu ne plac. Este, până la urmă, sensul de a merge mai departe. Iar sezonul șapte, credeți-mă, vine cu nume de marcă, cu ipostaze la care nimeni nu se așteaptă, povești interesante și voie bună. Nu ezit niciodată să aduc folclor în emisiunea mea. Avem gale de folclor, cu artiști consacrați sau cu tineri, asta pentru că muzica populară face parte din identitatea noastră și are eroi memorabili. Uite, pot să vă spun și câteva nume care vor surprinde toamna aceasta, în emisiunea mea – Maria Ciobanu, Marius Manole, Dan Puric, Cornel Palade și Romică Țociu, Ozana Barabancea, Jorge, Elena Moșuc, Paula Seling și mulți alții!

Emisiunea este doar o modalitate prin care arătăm că ne pasă, că luptăm cu subcultura și încercăm să oferim o variantă de rezervă în caz că cineva își dă seama că România noastră are valori, are muzică frumoasă, cu accente corecte, are eroi care știu să vorbească corect în limba lor și care au ceva de spus, până la urmă, într-un show de divertisment.

Debutul va fi acum, pe 10 octombrie, de la ora 15.00, duminică, când am pregătit o ediție cu suflet și multe lucruri speciale. Actrița Carmen Tănase va povesti despre ce înseamnă țara aceasta pentru ea, despre minunata actriță Olga Tudorache, care i-a fost profesoară și va face alături de mine un moment manifest, pe versuri cutremurătoare, despre situația actuală a României. Îi veți asculta pe Ionuț Ungureanu și Provincialii, cu muzica lor specială, care nu apare prea des la televizor. Alina Mavrodin ne va povesti despre noua ediție a celui mai longeviv festival din țară ”Crizantema de Aur”! Cu energie și vitalitate vin Diana Matei și Taraful Cleante, alături de care vom aduce un omagiu regretaților Nelu Ploieșteanu, Gabi Luncă și Cornelia Catanga. Îl veți vedea și pe Adrian Enache și pe frumoasa lui fiică Diana Enache!

Ți-a fost teamă că se vor opri filmările din cauza pandemiei?

Firește! Am filmat în condiții de maximă siguranță, fără prea multă lume, cu teste și cu oameni vaccinați, încercând să nu punem pe nimeni în pericol în vreun fel anume. Nu e foarte simplu să filmezi așa, în maraton, o mulțime de ediții într-un timp atât de scurt. Este o muncă titanică, dar ne face plăcere și considerăm că nici un efort nu e prea complicat. Sigur că pandemia ne-a dat bătăi de cap. Am renunțat la public, am renunțat și la idei interesante și gale în care ar fi trebuit să fie mulți invitați la un loc, copii și ansambluri și am preferat să nu punem pe nimeni în pericol! Noi am împodobit și bradul, am făcut sărbătorile și am creat emisiuni de colecție. Poate că pare ciudat, dar eu prefer să fac munca temeinică, din timp, pentru a putea ulterior avea un produs de calitate și a avea grijă la ce ofer oamenilor! Și mie îmi e teamă cu pandemia, dar n-am făcut rabat de la respectarea regulilor și de la desfășurarea în bună liniște a evenimentelor!

Ce pregătești în continuare pentru fanii tăi, în aceste vremuri?

Sunt timpuri complicate, incerte și se pare că din nou am ajuns într-o situație critică. Am amânat concertul meu de la Sala Palatului, din nou, pentru martie. Separat, pregătesc piese noi, am tablouri noi pictate în ultima perioadă, am colinde noi și sper să pot realiza concerte în perioada sărbătorilor. Voi fi în juriu și în recital la ”Crizantema de Aur”, unde pregătesc și o expoziție eveniment, am și-un concert filmat de colecție și am și multe alte surprize pe care le voi dezvălui treptat, pe canalul meu oficial de Youtube – FUEGO-PAUL SURUGIU!