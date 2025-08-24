Norvegia și Germania își unesc forțele pentru Ucraina: Sisteme Patriot de aproape 700 milioane de dolari

Ajutor masiv pentru Kiev, din partea Norvegiei şi Germaniei.

Guvernul norvegian a anunțat duminică faptul că va furniza Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de aproximativ 7 miliarde de coroane norvegiene (696 milioane de dolari), potrivit Reuters.

„Împreună cu Germania, ne asigurăm acum că Ucraina primește sisteme de apărare aeriană performante”, a declarat premierul Jonas Gahr Store.

Acesta a precizat că cele două țări colaborează îndeaproape pentru a sprijini Ucraina „în lupta de apărare a țării și pentru protejarea populației civile de atacurile aeriene rusești”.

Norvegia și Germania vor finanța două sisteme Patriot, inclusiv rachetele aferente. În plus, Norvegia contribuie la achiziția de radare de apărare antiaeriană produse de compania germană Hensoldt, precum și la sisteme de apărare dezvoltate de Kongsberg.

