Data publicării:

Noi dezvăluiri despre furtul coifului de aur de la Coțofenești: Când vorbesc despre asta, încă simt un nod în stomac

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Coiful de aur de la Coțofenești a fost furat la începutul acestui an din Muzeul Drents din Assen, Țările de Jos.

Harry Tupan a fost director la Muzeul Drents, iar în acest an s-a confruntat cu furtul coifului de aur de la Coțofenești și a trei brățări dacice, împrumutate din România, notează volkskrant.

Bărbatul, care se va pensiona la începutul lunii septembrie, a povestit cum a trăit momentul jafului de la muzeu, precizând că nu se aștepta ca piesele de o valoare inestimabilă să fie furate.

„Desigur, respectăm mereu toate protocoalele și regulile, ale asiguratorului, ale celor care ne împrumută obiecte. Facem asta pentru că ni se încredințează bunuri, trebuie să avem grijă de ele. Dar, bineînțeles, la o bombă nu te gândești”, a zis el.

„Când vorbesc despre asta, încă simt un nod în stomac”

Harry Tupan a fost trezit în noaptea de 24 spre 25 ianuarie de către șeful pazei de la muzeu. Convorbirea dintre cei doi a fost scurtă, directorul fiind informat că a „explodat o bombă, s-a dat o spargere, iar coiful lipsește”.

Acesta a povestit că, deși se afla la Bruxelles în acea noapte, a condus„ca un nebun” spre Assen.

„Este aproape imposibil de descris efectul unei astfel de bombe, a fost o mizerie imensă”, a zis el.

În prezent, în Assen încă se vorbește despre furtul coifului de aur de la Coțofenești, iar Tupan a precizat că încă simte un „nod în stomac” atunci când este întrebat despre jaf.

„Tot timpul. De exemplu, pe stradă aici, la Assen, oamenii întreabă mereu despre asta. La început mi-a fost foarte greu. Eram încă copleșit de emoții și nu știam exact ce pot și ce nu pot să spun. Parchetul și asiguratorul ne-au explicat că trebuie să împărtășim cât mai puține informații. Dar jurnaliștii stăteau, desigur, la coadă. Aș fi putut să apar de zece ori în fiecare emisiune TV.”

„Când vorbesc despre asta, încă simt un nod în stomac, gândindu-mă la ce înseamnă furtul pentru colegii noștri din România, pentru Ernest Oberländer-Târnoveanu și pentru toți românii. Este vorba despre cultură, despre istorie, despre obiecte fundamentale ale unei țări. Nimănui nu-i dorești așa ceva. Mi-aș fi dorit să pot da timpul înapoi, dar asta nu ține de puterea mea. Nu aș fi putut preveni niciodată asta”, a mai punctat el.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cine ar trebui să conducă SRI și SIE? Răspunsul lui Grindeanu
27 aug 2025, 21:23
Noi dezvăluiri despre furtul coifului de aur de la Coțofenești: Când vorbesc despre asta, încă simt un nod în stomac
27 aug 2025, 20:42
Palatul Facultății de Medicină, transformat în platou de filmare pentru povestea marelui dirijor român Sergiu Celibidache
27 aug 2025, 20:31
Administrația Trump ia măsuri pentru a restrânge durata vizelor pentru studenți și jurnaliști
27 aug 2025, 20:32
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
27 aug 2025, 20:03
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
27 aug 2025, 19:18
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
27 aug 2025, 19:17
Un român a ținut secret decesul tatălui său pentru a-i încasa pensia din ianuarie până acum
27 aug 2025, 19:08
Cele mai frecvente concepții greșite despre gastrită
27 aug 2025, 19:26
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
27 aug 2025, 18:40
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
27 aug 2025, 19:08
Ucraina acuză Rusia: Retragerea din tratatul european împotriva torturii, o „recunoaștere tacită a vinovăției”
27 aug 2025, 20:24
Majoritatea francezilor vor alegeri noi dacă guvernul cade, arată sondajele
27 aug 2025, 17:59
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
27 aug 2025, 17:37
Rusia reacționează la propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
27 aug 2025, 17:17
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
27 aug 2025, 17:03
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
27 aug 2025, 16:29
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
27 aug 2025, 16:24
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
27 aug 2025, 16:20
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
27 aug 2025, 16:06
Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT
27 aug 2025, 15:53
Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii
27 aug 2025, 15:20
Germania: Guvernul a definitivat proiectul privind serviciul militar voluntar
27 aug 2025, 14:20
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
27 aug 2025, 13:44
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
27 aug 2025, 14:02
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
BIAS 2025: TPBI recomandă utilizarea transportului public pentru evenimentul din acest weekend
27 aug 2025, 12:33
Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
27 aug 2025, 12:14
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
27 aug 2025, 13:08
Donald Trump s-a sucit: Universitățile americane s-ar descurca greu fără studenții chinezi
27 aug 2025, 11:37
Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?
27 aug 2025, 12:44
BANCUL ZILEI: Reproșul unui zgârcit
27 aug 2025, 10:23
UE are o armă secretă pe care ar putea să o folosească într-un război cu Rusia. Ucraina a folosit-o deja în 2022
27 aug 2025, 11:36
Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze
27 aug 2025, 13:40
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
27 aug 2025, 10:21
Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul și Ilfovul de fum. ”Miroase foarte greu și se vede mult fum”/ ”Fum în toată zona”
27 aug 2025, 09:44
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”
27 aug 2025, 09:39
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
27 aug 2025, 09:45
Plămân de porc transplantat la om, în premieră medicală
27 aug 2025, 10:08
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
27 aug 2025, 10:01
Macron, Merz şi Tusk, semnal la Chișinău de Ziua Independenței R. Moldova. Update: Mesajele date de Maia Sandu și Sorin Grindeanu
27 aug 2025, 09:04
Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului
27 aug 2025, 08:49
Accident cu șapte victime în Vâlcea, un copil de trei ani e în stare foarte gravă
27 aug 2025, 08:57
Tânăr de 18 ani, înecat în râul Mureș. Iubita sa a reușit să se salveze
27 aug 2025, 08:56
Accident grav în Botoșani: Un mort și cinci răniți
27 aug 2025, 08:33
Cum să înveți câinele să vină la tine: 7 pași simpli care te vor ajuta
27 aug 2025, 00:53
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
26 aug 2025, 23:23
Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei
26 aug 2025, 22:48
Un medic dezvăluie vârsta la care exercițiile cardio nu te mai ajută. Ce ar trebui să faci în schimb
26 aug 2025, 23:24
Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna
26 aug 2025, 21:46
Cele mai noi știri
acum un minut
Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan
acum 25 de minute
Cine ar trebui să conducă SRI și SIE? Răspunsul lui Grindeanu
acum 1 ora 6 minute
Noi dezvăluiri despre furtul coifului de aur de la Coțofenești: Când vorbesc despre asta, încă simt un nod în stomac
acum 1 ora 16 minute
Administrația Trump ia măsuri pentru a restrânge durata vizelor pentru studenți și jurnaliști
acum 1 ora 17 minute
Palatul Facultății de Medicină, transformat în platou de filmare pentru povestea marelui dirijor român Sergiu Celibidache
acum 1 ora 24 minute
Ucraina acuză Rusia: Retragerea din tratatul european împotriva torturii, o „recunoaștere tacită a vinovăției”
acum 1 ora 45 minute
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
acum 1 ora 55 minute
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
acum 13 ore 24 minute
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel