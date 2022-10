Nicuşor Dan și vicepreşedintele CE Dubravka Suica, discuții despre gestionarea fluxului de refugiaţi din Ucraina

'În cadrul întrevederii, am discutat despre măsurile municipalităţii privind gestionarea afluxului de refugiaţi din Ucraina. Am vorbit despre centrele din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) care oferă servicii ucrainenilor stabiliţi la Bucureşti. Cu această ocazie, doamna Dubravka Suica a vizitat unul dintre aceste centre, Complexul de servicii sociale Ominis, acolo unde sunt oferite următoarele facilităţi: centru de zi pentru copiii ucraineni, spălătorie socială, bibliotecă etc', a precizat Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit primarului, Dubravka Suica a vorbit despre proiectul Comisiei Europene de a implica cetăţenii tuturor statelor membre în implementarea politicilor europene, prin intermediul unei platforme digitale.

'A fost creat astfel un forum public pentru o dezbatere deschisă, România fiind reprezentată prin cetăţenii interesaţi de astfel de aspecte. Acest prim demers s-a încheiat cu 49 de propuneri adresate preşedinţilor Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei şi au acoperit teme precum: schimbări climatice şi mediu, sănătate, o economie mai puternică, justiţie socială şi locuri de muncă, valori şi drepturi etc. De asemenea, au fost abordate şi subiecte precum implementarea unor proiecte cu finanţare europeană pentru redresarea demografică sau accesarea de noi programe cu fonduri nerambursabile, inclusiv în domeniul eficienţei energetice', a mai menţionat Nicuşor Dan.

