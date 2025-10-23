€ 5.0823
|
$ 4.3826
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:44 23 Oct 2025

Nicușor Dan avertizează: Europa trebuie să se pregătească pentru a descuraja un atac al Rusiei
Autor: Tiberiu Vasile

nicusor-dan_48179000 Nicușor Dan - FOTO: Agerpres
 

Europa trebuie să-și consolideze capacitatea de apărare pentru a descuraja orice intenție agresivă a Rusiei, a transmis Nicușor Dan înaintea participării la Consiliul European.

Președintele Nicușor Dan a subliniat, joi, că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie pregătite pentru a descuraja orice posibilă agresiune a Rusiei asupra Europei, înainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles.

„Noi avem un război hibrid de cel puţin zece ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia şi, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a declarat șeful statului, subliniind că amenințările hibride rămân o „preocupare” constantă pentru liderii europeni.

"Este un lucru bun adoptarea pachetului 19 de sancţiuni"

Nicuşor Dan a mai apreciat impactul economic al sancțiunilor UE asupra Rusiei, afirmând că fiecare dintre cele 19 pachete adoptate a produs efecte semnificative. „Este un lucru bun adoptarea pachetului 19 de sancţiuni”, a spus el.

Referitor la utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, președintele a precizat că „părerile sunt împărţite” și că decizia finală depinde de consensul liderilor europeni. „E o discuţie care s-a purtat în toate aceste trei săptămâni. O să vedem din discuţia liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia”, a explicat Nicușor Dan.

Joi, UE a adoptat oficial cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include o interdicție progresivă asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL). Măsura, aprobată unanim chiar înainte de Consiliul European, va intra în vigoare în etape: în aprilie pentru contractele pe termen scurt și începând cu 1 ianuarie 2027 pentru cele pe termen lung, conform surselor diplomatice citate de EFE.

Pe lângă restricțiile asupra GNL, UE va limita circulația diplomaților ruși în blocul comunitar și a sancționat 45 de companii implicate în evitarea sancțiunilor, inclusiv 12 din China, trei din India și două din Thailanda.

Aceste măsuri vin după întâlnirea tensionată dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski 

Aceste măsuri vin după întâlnirea tensionată dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de săptămâna trecută, iar liderii europeni au vrut să transmită că Ucraina poate continua să se bazeze pe sprijinul Uniunii.

Un semnal de susținere pe termen lung este propunerea Comisiei Europene de a folosi activele rusești înghețate în Europa pentru a oferi Ucrainei un „împrumut sub formă de reparații” în valoare de 140 de miliarde de euro. Potrivit planului, fondurile vor proveni din titlurile de valoare înghețate ale băncii centrale ruse și ar acoperi o mare parte din necesarul de finanțare al Ucrainei pentru 2026 și 2027, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
europa
rusia
atac
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Anca Alexandrescu a făcut marele anunț pentru alegerile de la Primăria București
Publicat acum 26 minute
Revoluționar: Roboți în miniatură din ADN. Cum pot "florile" inteligente să livreze medicamente în corp și să facă intervenții 
Publicat acum 36 minute
Cum va fi vremea în ziua de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Precizările Elenei Mateescu, ANM
Publicat acum 51 minute
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de absolvire - FOTO în articol
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la ANPC
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
Publicat acum 21 ore si 54 minute
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat acum 21 ore si 11 minute
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close