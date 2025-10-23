Nicușor Dan avertizează: Europa trebuie să se pregătească pentru a descuraja un atac al Rusiei

Președintele Nicușor Dan a subliniat, joi, că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie pregătite pentru a descuraja orice posibilă agresiune a Rusiei asupra Europei, înainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles.

„Noi avem un război hibrid de cel puţin zece ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia şi, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a declarat șeful statului, subliniind că amenințările hibride rămân o „preocupare” constantă pentru liderii europeni.

"Este un lucru bun adoptarea pachetului 19 de sancţiuni"

Nicuşor Dan a mai apreciat impactul economic al sancțiunilor UE asupra Rusiei, afirmând că fiecare dintre cele 19 pachete adoptate a produs efecte semnificative. „Este un lucru bun adoptarea pachetului 19 de sancţiuni”, a spus el.

Referitor la utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, președintele a precizat că „părerile sunt împărţite” și că decizia finală depinde de consensul liderilor europeni. „E o discuţie care s-a purtat în toate aceste trei săptămâni. O să vedem din discuţia liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia”, a explicat Nicușor Dan.

Joi, UE a adoptat oficial cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include o interdicție progresivă asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL). Măsura, aprobată unanim chiar înainte de Consiliul European, va intra în vigoare în etape: în aprilie pentru contractele pe termen scurt și începând cu 1 ianuarie 2027 pentru cele pe termen lung, conform surselor diplomatice citate de EFE.

Pe lângă restricțiile asupra GNL, UE va limita circulația diplomaților ruși în blocul comunitar și a sancționat 45 de companii implicate în evitarea sancțiunilor, inclusiv 12 din China, trei din India și două din Thailanda.

Aceste măsuri vin după întâlnirea tensionată dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski

Aceste măsuri vin după întâlnirea tensionată dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de săptămâna trecută, iar liderii europeni au vrut să transmită că Ucraina poate continua să se bazeze pe sprijinul Uniunii.

Un semnal de susținere pe termen lung este propunerea Comisiei Europene de a folosi activele rusești înghețate în Europa pentru a oferi Ucrainei un „împrumut sub formă de reparații” în valoare de 140 de miliarde de euro. Potrivit planului, fondurile vor proveni din titlurile de valoare înghețate ale băncii centrale ruse și ar acoperi o mare parte din necesarul de finanțare al Ucrainei pentru 2026 și 2027, conform Agerpres.