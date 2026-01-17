Nicuşor Dan a promulgat legea privind vaccinarea anti-HPV şi testarea gratuită pentru cancerul de col uterin

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea de adoptare a unei ordonanţe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinarea anti-HPV, care este gratuită pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, şi la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin.

Acest tip de cancer, care afectează grav viaţa mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecţia cu HPV, scrie şeful statului pe Facebook.

Screeningul şi controalele periodice, cheia prevenţiei

Potrivit acestuia, screeningul şi controalele medicale periodice reprezintă principala modalitate de prevenţie şi, de aceea, accesul cât mai larg la acest tip de analize, compensate de la buget, trebuie să rămână un obiectiv important al oricărei politici de sănătate.

Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite şi să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate. Un control la timp poate face diferenţa dintre boală şi viaţă, arată Nicuşor Dan.