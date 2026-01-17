€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Nicuşor Dan a promulgat legea privind vaccinarea anti-HPV şi testarea gratuită pentru cancerul de col uterin
Data actualizării: 13:19 17 Ian 2026 | Data publicării: 13:14 17 Ian 2026

Nicuşor Dan a promulgat legea privind vaccinarea anti-HPV şi testarea gratuită pentru cancerul de col uterin
Autor: Dana Mihai

nicusor dan Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea de adoptare a unei ordonanţe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinarea anti-HPV.

 

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea de adoptare a unei ordonanţe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinarea anti-HPV, care este gratuită pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, şi la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin.

Citește și: El e Vlad! Adevărul dureros pe care îl ascunde această poză. Mama lui a decis să vorbească

Acest tip de cancer, care afectează grav viaţa mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecţia cu HPV, scrie şeful statului pe Facebook.

Screeningul şi controalele periodice, cheia prevenţiei

Potrivit acestuia, screeningul şi controalele medicale periodice reprezintă principala modalitate de prevenţie şi, de aceea, accesul cât mai larg la acest tip de analize, compensate de la buget, trebuie să rămână un obiectiv important al oricărei politici de sănătate.

Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite şi să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate. Un control la timp poate face diferenţa dintre boală şi viaţă, arată Nicuşor Dan. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Manchester United, prima victorie cu Michael Carrick pe bancă. A învins rivala locală, City
Publicat acum 15 minute
Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să folosească camere foto-video la serviciu
Publicat acum 42 minute
Ilie Bolojan, plan clar pentru 2026: Să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR
Publicat acum 57 minute
Subvenţia la impozit pentru proprietarii de maşini hibride, eliminată. Gabriel Biriş spune de ce măsura este bună
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Mi-Th Influencer. Maria Barbu, invitata săptămânii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat acum 21 ore si 15 minute
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close